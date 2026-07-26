Il programma dei sedicesimi di finale dell'ATP di Washington propone un match di grande interesse tra Majchrzak e Paul. La sfida si giocherà il 27 luglio alle ore 16:00 italiane sui campi in cemento della capitale degli Stati Uniti, per una tappa del circuito appena iniziata ma già ricca di spunti. Ecco una guida completa sul momento delle due racchette e su dove vedere la partita in TV e live streaming per godersi l'evento in tempo reale.

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Focus sui giocatori

Su questa superficie i due tennisti non hanno raccolto risultati eccezionali di recente, ma l'inerzia sembra premiare il padrone di casa. Majchrzak ha vinto due partite nelle ultime 5 a Miami, venendo poi eliminato dal francese Halys, che ha disputato una gara migliore sul lungo periodo senza mai calare di concentrazione.

Paul si presenta invece con tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate: l'americano ha giocato molto bene a Miami battendo avversari del calibro di Mannarino, Collignon ed Etcheverry, fornendo grandi prove di forza contro tennisti molto validi sul cemento. L'ultimo e unico testa a testa risale al 2019 con la vittoria di Majchrzak, ma i tempi sembrano ormai maturi per una rivincita.

Il tabellone dell'ATP

Il cammino verso le fasi calde del torneo entrerà subito nel vivo dopo questa sfida. Infatti, chi vincerà affronterà il vincitore tra Fritz e Bergs agli ottavi di finale, inserendosi in uno spicchio di tabellone altamente competitivo.

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