Una serata dalle mille emozioni per il Paris Saint-Germain, che porta a casa un risultato straordinario ma deve fare i conti con un grandissimo spavento nei minuti finali. La rocambolesca e spettacolare vittoria per 5-4 contro il Bayern Monaco rischia infatti di essere ricordata non solo per la pioggia di gol e lo spettacolo offerto in campo, ma anche per le preoccupanti condizioni fisiche di uno dei suoi pilastri fondamentali.

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L'infortunio di Hakimi

L'episodio che ha tenuto col fiato sospeso tutto il pubblico si è verificato all'89° minuto di gioco. Achraf Hakimi, nel generoso tentativo di recuperare un pallone, ha allungato in modo innaturale la gamba destra per cercare di contrastare il centrocampista bavarese Laimer. Il terzino marocchino è immediatamente crollato sul terreno di gioco, stringendosi con evidente sofferenza la parte posteriore della coscia. L'immagine del fuoriclasse a terra ha subito catturato lo sguardo attento e profondamente preoccupato di tutto lo staff del PSG a bordo campo.

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In un primissimo momento, si era diffusa la flebile speranza che potesse trattarsi solamente di un banale crampo, giustificabile dalla stanchezza accumulata in un match giocato a ritmi vertiginosi. La dinamica del movimento, le immagini televisive e le reazioni inequivocabili del giocatore però suggeriscono un problema ben più grave. Si teme infatti un serio stiramento muscolare che andrebbe a interessare in maniera specifica i muscoli posteriori della coscia.

La preoccupazione di PSG e Marocco

A complicare ulteriormente questa situazione è subentrato un fattore tattico ineludibile. Luis Enrique aveva già esaurito tutte le sostituzioni consentite dal regolamento prima dell'infortunio di Hakimi. Di conseguenza, il club parigino si è ritrovato nell'impossibilità di effettuare ulteriori cambi per tutelare la salute del suo difensore. Questo a costretto il giocatore a stringere i denti e a rimanere in campo fino al triplice fischio, nonostante le palesi difficoltà a correre normalmente.

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Il terzino ha terminato eroicamente la partita ma il dolore evidente dipinto sul suo volto lascia presagire tempi di recupero incerti. Attualmente, si tratta di una situazione preoccupante per il Paris Saint-Germain, che, nonostante l'entusiasmo per il successo ottenuto in questo match d'andata, rischia seriamente di perdere un giocatore chiave per la decisiva gara di ritorno della prossima settimana. L'attenzione arriva anche dal Marocco, dove il popolo osserva con il fiato sospeso l'infortunio del proprio capitano in vista del Mondiale.

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