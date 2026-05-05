La sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si avvicina e l'atmosfera è già da dentro e fuori. Tra i protagonisti assoluti del match c'è il giovane centrocampista francese Zaire-Emery. Il classe 2000 è già diventato un punto fermo dello scacchiere di Luis Enrique nonostante la giovanissima età. Il talento francese, spesso impegnato anche in ruoli diversi dal suo, ha parlato alla vigilia della semifinale di Champions League sottolineando l'importanza del risultato dell'andata e la consapevolezza di affrontare una gara ostica.

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PARIGI, FRANCIA - APRILE 28: Warren Zaire-Emery del Paris Saint-Germain controlla la palla durante la semifinale di UEFA Champions League 2025/26 nel match tra Paris Saint-Germain e FC Bayern München al Parc des Princes il 28 Aprile, 2026 in Parigi, Francia. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

La forza del Bayern Monaco

ha evidenziato la complessità della sfida contro gli uomini di. Il francese ha riconosciuto la forza degli avversari, sottolineando come nonostante una grande fase difensiva,. L'approccio, quindi, dovrà essere diverso: l'attenzione ai minimi dettagli, secondo il classe 2000,sarà la chiave per il successo. Il pericolo potrebbe essere l'enorme talento dei giocatori avversari che possono cambiare l'esito della gara da un momento all'altro:

"Quando affronti certe squadre devi stare sempre attento, devi fare il possibile per rimanere concentrato. Quando affronti un attacco come quello del Bayern Monaco, devi tenere sempre gli occhi aperti. All'andata abbiamo difeso bene, anche se la partita ha regalato tanti gol. Se mi trovo con Luis Diaz, cercherò di fermarlo nel miglior modo possibile".

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L'esperienza guadagnata da Emery

Il centrocampista in conferenza stampa ha sottolineato la propria crescita nel corso del tempo. L'esperienza maturata grazie al PSG però, n. L'obiettivo dei parigini resta chiaro:. In qualche modo, il centrocampista ha voluto spiegare il piano tecnico della sua squadra: aggressività e pressione alta, ma anche lucidità nei momenti decisivi della gara:

"Ho guadagnato tanta esperienza, e per questo devo ringraziare chi ha creduto in me. Ma sono sempre la stessa persona, ho ancora fame e tanta voglia di continuare a crescere. Cerco di dare il massimo in ogni gara. Con questa mentalità sono sicuro che riusciremo a riconquistare la finale. Il 5-4 dell'andata è stata pura follia, anche in campo ci siamo divertiti. Domani sarà diverso, dobbiamo impostare il nostro gioco, ripartire ed essere compatti. Dobbiamo cercare di portare la gara al nostro ritmo, perchè sappiamo quanto loro sono pericolosi. Vogliamo fare una grande partita".

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