Dopo il rocambolesco risultato dell'andata, il classe 2000 è pronto ad affrontare un'altra battaglia.
I parigini portati in trionfo dopo la vittoria di Marsiglia: e Zaire-Emery dà il via ai cori...
La sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si avvicina e l'atmosfera è già da dentro e fuori. Tra i protagonisti assoluti del match c'è il giovane centrocampista francese Zaire-Emery. Il classe 2000 è già diventato un punto fermo dello scacchiere di Luis Enrique nonostante la giovanissima età. Il talento francese, spesso impegnato anche in ruoli diversi dal suo, ha parlato alla vigilia della semifinale di Champions League sottolineando l'importanza del risultato dell'andata e la consapevolezza di affrontare una gara ostica.
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La forza del Bayern MonacoEmery ha evidenziato la complessità della sfida contro gli uomini di Kompany. Il francese ha riconosciuto la forza degli avversari, sottolineando come nonostante una grande fase difensiva, la partita di andata è stata ricca di gol. L'approccio, quindi, dovrà essere diverso: l'attenzione ai minimi dettagli, secondo il classe 2000,sarà la chiave per il successo. Il pericolo potrebbe essere l'enorme talento dei giocatori avversari che possono cambiare l'esito della gara da un momento all'altro:
"Quando affronti certe squadre devi stare sempre attento, devi fare il possibile per rimanere concentrato. Quando affronti un attacco come quello del Bayern Monaco, devi tenere sempre gli occhi aperti. All'andata abbiamo difeso bene, anche se la partita ha regalato tanti gol. Se mi trovo con Luis Diaz, cercherò di fermarlo nel miglior modo possibile".
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L'esperienza guadagnata da EmeryIl centrocampista in conferenza stampa ha sottolineato la propria crescita nel corso del tempo. L'esperienza maturata grazie al PSG però, non gli ha fatto perdere la determinazione e la voglia di dare sempre qualcosa in più. L'obiettivo dei parigini resta chiaro: scrivere un'altra pagina indelebile dopo la vittoria della scorsa competizione. In qualche modo, il centrocampista ha voluto spiegare il piano tecnico della sua squadra: aggressività e pressione alta, ma anche lucidità nei momenti decisivi della gara:
"Ho guadagnato tanta esperienza, e per questo devo ringraziare chi ha creduto in me. Ma sono sempre la stessa persona, ho ancora fame e tanta voglia di continuare a crescere. Cerco di dare il massimo in ogni gara. Con questa mentalità sono sicuro che riusciremo a riconquistare la finale. Il 5-4 dell'andata è stata pura follia, anche in campo ci siamo divertiti. Domani sarà diverso, dobbiamo impostare il nostro gioco, ripartire ed essere compatti. Dobbiamo cercare di portare la gara al nostro ritmo, perchè sappiamo quanto loro sono pericolosi. Vogliamo fare una grande partita".
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