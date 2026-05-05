Il tecnico dei bavaresi crede nella rimonta nonostante lo svantaggio della partita di andata.
Auguri a Vincent Kompany! L'allenatore del Bayern spegne 40 candeline: la squadra lo festeggia così
Il ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain entra nella fase più calda. La gara di andata è stata una vera e propria battaglia ricca di emozioni e stravolgimenti di gara. Il match è terminato con un risultato rocambolesco: 5-4 a favore dei francesi. Alla vigilia del match, Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa, mostrando grande fiducia nelle possibilità della sua squadra di passare il turno. Il tecnico del Bayern ha sottolineato tra le tante cose anche l'importanza dei tifosi tedeschi.
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La fiducia di Kompany e la carica dell'ambienteL'allenatore Belga ha voluto sottolineare l'importanza dell'ambiente e il suo rapporto con i tifosi. L'ex difensore ha raccontato come il percorso svolto dalla sua squadra abbia costruito fiducia e aspettative altissime. Nonostante qualche mugugno iniziale, il Bayern Monaco è arrivato a giocarsi il pass per la finale di Champions League. Dopo aver conquistato il titolo della Bundesliga, la squadra tedesca ora è pronta a scrivere un'altra pagine indelebile della sua storia:
"C'è un ottimo rapporto con la tifoseria, all'inizio molti erano scettici al mio arrivo e nessuno quasi credeva in me, ora abbiamo la possibilità di raggiungere un traguardo importantissimo. I tifosi devono darci la giusta carica e so che lo faranno. Vogliamo farcela, voglio che domani sia una serata indimenticabile per tutti".
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La mentalità della squadraKompany ribadisce la fiducia totale nella squadra e nella sua mentalità offensiva. L'allenatore dei bavaresi ha sottolineato come la vittoria resti sempre l'obiettivo cardine, indipendentemente dal contesto o dal punteggio dell'andata. Non sono mancati i complimenti alla squadra avversaria, riconoscendo quanto sia difficile incontrare i francesi. Inoltre, il tecnico si aspetta una partita molto intensa, con nessuna delle due squadre intenzionate a cambiare il modo di giocare. Il Bayern cercherà di sfruttare al meglio il fattore campo cercando di ribaltare il risultato d'andata:
"Il nostro compito è quello di portare a casa la vittoria, non mi importa come o il risultato precendente. Abbiamo dimostrato di poter vincere diverse partite contro squadre molto forti. Alla fine basta segnare un gol in più dell'avversario per vincere le partite. Se riesci a farlo senza subire gol, sarebbe perfetto. Il Psg è una squadra davvero forte, lo hanno dimostrato in tantissime partite, ma noi vogliamo farci trovare pronti. Non riesco a immaginare che una delle due squadre cambi il modo di giocare, questo ci ha portati fin qui e vogliamo continuare questo percorso. Giochiamo in casa e faremo di tutto per vincere".
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