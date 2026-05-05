Il ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain entra nella fase più calda. La gara di andata è stata una vera e propria battaglia ricca di emozioni e stravolgimenti di gara. Il match è terminato con un risultato rocambolesco: 5-4 a favore dei francesi. Alla vigilia del match, Vincent Kompany ha parlato in conferenza stampa, mostrando grande fiducia nelle possibilità della sua squadra di passare il turno. Il tecnico del Bayern ha sottolineato tra le tante cose anche l'importanza dei tifosi tedeschi.

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MONACO, GERMANIA - MAGGIO 05: Vincent Kompany, Allenatore del FC Bayern Monaco, guarda i suoi ragazzi prima della semifinale di UEFA Champions League 2025/26 al Football Arena Munich il 05 Maggio, 2026a Monaco, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

La fiducia di Kompany e la carica dell'ambiente

L'allenatoreha voluto sottolineare l'importanza dell'ambiente e il suo rapporto con i tifosi. L'ex difensore ha raccontato come il percorso svolto dalla sua squadra abbia costruito fiducia e aspettative altissime. Nonostante qualche mugugno iniziale, il Bayern Monaco è arrivato a giocarsi il pass per la finale di. Dopo aver conquistato il titolo della, la squadra tedesca ora è pronta a scrivere un'altra pagine indelebile della sua storia:

"C'è un ottimo rapporto con la tifoseria, all'inizio molti erano scettici al mio arrivo e nessuno quasi credeva in me, ora abbiamo la possibilità di raggiungere un traguardo importantissimo. I tifosi devono darci la giusta carica e so che lo faranno. Vogliamo farcela, voglio che domani sia una serata indimenticabile per tutti".

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La mentalità della squadra

Kompany ribadisce. L'allenatore dei bavaresi ha sottolineato come la, indipendentemente dal contesto o dal punteggio dell'andata. Non sono mancati i complimenti alla squadra avversaria, riconoscendo quanto sia difficile incontrare i francesi. Inoltre, il tecnico si aspetta una partita molto intensa, con nessuna delle due squadre intenzionate a cambiare il modo di giocare.

"Il nostro compito è quello di portare a casa la vittoria, non mi importa come o il risultato precendente. Abbiamo dimostrato di poter vincere diverse partite contro squadre molto forti. Alla fine basta segnare un gol in più dell'avversario per vincere le partite. Se riesci a farlo senza subire gol, sarebbe perfetto. Il Psg è una squadra davvero forte, lo hanno dimostrato in tantissime partite, ma noi vogliamo farci trovare pronti. Non riesco a immaginare che una delle due squadre cambi il modo di giocare, questo ci ha portati fin qui e vogliamo continuare questo percorso. Giochiamo in casa e faremo di tutto per vincere".

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