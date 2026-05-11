L'Angolo della Premier League torna puntuale come ogni lunedì per narrativi fatti e misfatti del campionato più emozionante e affascinante del mondo. Aspettando Tottenham-Leeds che andrà in scena questa sera nel Nord di Londra e Manchester City-Crystal Palace che si giocherà Mercoledì 13 Maggio, la giornata numero 36 del massimo campionato inglese ci racconta che l'Arsenal ha quasi messo le mani sul titolo e il West Ham, in caso di vittoria Spurs questa sera, ha un piede e mezzo in Championship. Il Bournemouth di Iraola vince 1-0 a Craven Cottage e continua la corsa europea, le Cherries salgono a quota 56 punti e possono addirittura ancora sperare nella Champions League, Liverpool e Aston Villa sono ferme a 59. Alla fine del campionato rimangono ancora due partite.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

La partita che vale una stagione

La parata di david Raya su Mateus Fernandes in West Ham - Arsenal del 10 maggio 2026 - Ph Getty Images

Al London Stadium è andata in scena senza dubbio la partita dell'anno. Mikel Arteta e Nuno Esposito Santo si sono giocati il destino di una stagione perennemente in piedi nelle rispettive aree tecniche, in piedi. Il manager dell'Arsenal in costante agitazione, Nuno più riflessivo, consapevole che i 90 giri di orologio di ieri valevano una stagione intera e la sopravvivenza degli Hammers in Premier League.

Dopo la vittoria del Manchester City sul Brentford per 3-0 la squadra del North London era obbligata a vincere a a Londra Est. Partita complicata per i Gunners che sbattono contro la difesa del West Ham. Gli Irons però hanno bisogno di punti per sperare ancora nella salvezza, nel secondo tempo la squadra di Nuno Espirito Santo alza il baricentro e prova a spingersi in avanti.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

La Premier League si decide al minuto 98

Fallo di Pablo su Raya al minuto 98 di West Ham United v Arsenal, Premier League10-maggio 2026 - Ph Getty Inages

È il minuto 78 quando Mateus Fernandes si presenta dinnanzi a David Raya nell'area piccola, ma il portiere spagnolo dell'Arsenal salva una stagione intera e con il piede fa un miracolo. Passano cinque minuti e l'uomo della provvidenza, Leandro Trossard, fa impazzire il settore ospiti con il gol che ha il sapore dolce della Premier League. Arsenal in paradiso, West Ham all'inferno. Nuno Esposito Santo però butta nella mischia Callum Wilson, mestierante abile nell'entrare dalla panchina e fare gol.

Caricamento post Instagram...

Così accade al minuto 98. Dramma Arsenal, delirio West Ham. Ma il VAR strozza l'urlo in gola ai 60mila del London Stadium. Sono minuti di tensione, il destino della Premier League è affidato alla tecnologia. La mano didisturba Raya, l'arbitro controlla di persona le immagini e cancella il gol che avrebbe potuto cambiare una stagione. L'Arsenal vince 1-0 il London derby contro il West Ham e si avvicina al titolo. Nei Pub dell'East London tiferanno Leeds contro il Tottenham questa sera.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui