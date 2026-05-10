L'Arsenal batte il West Ham e deve dire grazie... al Var. L'intervento dell'on field review ha annullato il pesantissimo gol di Wilson che avrebbe permesso al West Ham di pareggiare.

Francesco Di Chio
Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg

L'Arsenal vola in finale di Champions: l'esultanza di Arteta e Trossard

Un'intervento del VAR ha salvato la partita - e forse la stagione - dell'Arsenal di Arteta. L'on field review ha infatti annullato un gol del West Ham al 99esimo minuto che avrebbe ridotto il vantaggio sul Manchester City a soli tre punti, ma con i Citizens che hanno sempre una partita in meno. Sospiro di sollievo per iGunners, ma anche per Roberto De Zerbi, visto che con il pareggio degli Hammers il Tottenham resta ancora fuori dalla zona retrocessione.

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West Ham United v Arsenal - Premier League
LONDRA, INGHILTERRA - 10 MAGGIO: Leandro Trossard dell’Arsenal esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra West Ham United e Arsenal allo London Stadium il 10 maggio 2026 a London, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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West Ham-Arsenal: che finale

La gara dell'Olympic Stadium di Londra ha mantenuto le aspettative. Con il West Ham in corsa per la salvezza, e l'Arsenal che si sta giocando tutto in questo finale di stagione, si sapeva avremmo assistito ad una gara fino all'ultimo colpo. E cosi è stato. In una partita combattutissima, i Gunners hanno rischiato di andare in svantaggio parecchie volte. Solo una grande prestazione di Raya infatti ha permesso alla squadra di Arteta di mantenere la gara in bilico.
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Fino all'82esimo, minuto in cui Leandro Trossard è riuscito a far esplodere di gioia lo spicchio di stadio dove risiedevano i tifosi dell'Arsenal. Ma quando tutto sembrava ormai fatto, al 99esimo minuto Raya è uscito male e Wilson ha messo in rete la palla dell'1-1. Un colpo letale per i gunners, che hanno visto le ombre del Manchester City farsi sotto e diventare enormi. L'arbitro è stato richiamato all'on field review per una possibile carica su Raya prima del gol del pareggio. La revisione dell'arbitro è durata 5 minuti, che sono sembrati un'eternità ai calciatori e a tutto il mondo Arsenal. Il giudice di gara ha confermato: c'è stata una carica di Todibo sul portiere dei Gunners. Dopo 5 lunghissimi minuti, le ombre attorno ai ragazzi di Arteta sono tornate a dissiparsi, e il Manchester City è di nuovo a distanza di sicurezza.

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Non solo Arteta, la gioia di De Zerbi

La vittoria dell'Arsenal è una buona nuova non solo in casa Gunners. C'è un'altra zona di Londra che può festeggiare per il successo dei ragazzi di Arteta, ed è il quartiere di Tottenham. Con la sconfitta del West Ham infatti, il Tottenham resta al 17esimo posto in Premier League, con un punto di vantaggio proprio sugli Hammers. Vantaggio che domani sera potrebbe aumentare, visto che De Zerbi e i suoi si giocheranno il tutto per tutto in casa contro il Leeds. Conquistando una vittoria, gli Spurs si porterebbero a 4 punti di vantaggio sul West Ham, che a due giornate dalla fine vorrebbe dire - praticamente - salvezza.

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