L'Arsenal batte il West Ham e deve dire grazie... al Var. L'intervento dell'on field review ha annullato il pesantissimo gol di Wilson che avrebbe permesso al West Ham di pareggiare.
L'Arsenal vola in finale di Champions: l'esultanza di Arteta e Trossard
Un'intervento del VAR ha salvato la partita - e forse la stagione - dell'Arsenal di Arteta. L'on field review ha infatti annullato un gol del West Ham al 99esimo minuto che avrebbe ridotto il vantaggio sul Manchester City a soli tre punti, ma con i Citizens che hanno sempre una partita in meno. Sospiro di sollievo per iGunners, ma anche per Roberto De Zerbi, visto che con il pareggio degli Hammers il Tottenham resta ancora fuori dalla zona retrocessione.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
West Ham-Arsenal: che finaleLa gara dell'Olympic Stadium di Londra ha mantenuto le aspettative. Con il West Ham in corsa per la salvezza, e l'Arsenal che si sta giocando tutto in questo finale di stagione, si sapeva avremmo assistito ad una gara fino all'ultimo colpo. E cosi è stato. In una partita combattutissima, i Gunners hanno rischiato di andare in svantaggio parecchie volte. Solo una grande prestazione di Raya infatti ha permesso alla squadra di Arteta di mantenere la gara in bilico.
Caricamento post Instagram...
Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365
Non solo Arteta, la gioia di De ZerbiLa vittoria dell'Arsenal è una buona nuova non solo in casa Gunners. C'è un'altra zona di Londra che può festeggiare per il successo dei ragazzi di Arteta, ed è il quartiere di Tottenham. Con la sconfitta del West Ham infatti, il Tottenham resta al 17esimo posto in Premier League, con un punto di vantaggio proprio sugli Hammers. Vantaggio che domani sera potrebbe aumentare, visto che De Zerbi e i suoi si giocheranno il tutto per tutto in casa contro il Leeds. Conquistando una vittoria, gli Spurs si porterebbero a 4 punti di vantaggio sul West Ham, che a due giornate dalla fine vorrebbe dire - praticamente - salvezza.
Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui
© RIPRODUZIONE RISERVATA