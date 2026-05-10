Un'intervento del VAR ha salvato la partita - e forse la stagione - dell'Arsenal di Arteta. L'on field review ha infatti annullato un gol del West Ham al 99esimo minuto che avrebbe ridotto il vantaggio sul Manchester City a soli tre punti, ma con i Citizens che hanno sempre una partita in meno. Sospiro di sollievo per iGunners, ma anche per Roberto De Zerbi, visto che con il pareggio degli Hammers il Tottenham resta ancora fuori dalla zona retrocessione.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 MAGGIO: Leandro Trossard dell’Arsenal esulta dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra West Ham United e Arsenal allo London Stadium il 10 maggio 2026 a London, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

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West Ham-Arsenal: che finale

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La gara dell'diha mantenuto le aspettative. Con il West Ham in corsa per la salvezza, e l'Arsenal che si sta giocando tutto in questo finale di stagione, si sapeva avremmo assistito ad una gara fino all'ultimo colpo. E cosi è stato. In una partita combattutissima,. Solo una grande prestazione diinfatti ha permesso alla squadra di Arteta di mantenere la gara in bilico.Fino all'82esimo, minuto in cuiè riuscito a far esplodere di gioia lo spicchio di stadio dove risiedevano i tifosi dell'Arsenal. Ma quando tutto sembrava ormai fatto,. Un colpo letale per i gunners, che hanno visto le ombre del Manchester City farsi sotto e diventare enormi. L'arbitro è stato richiamato all'on field review per una possibile carica su Raya prima del gol del pareggio. La revisione dell'arbitro è durata 5 minuti, che sono sembrati un'eternità ai calciatori e a tutto il mondo Arsenal. Il giudice di gara ha confermato:. Dopo 5 lunghissimi minuti, le ombre attorno ai ragazzi di Arteta sono tornate a dissiparsi, e

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Non solo Arteta, la gioia di De Zerbi

La vittoria dell'Arsenal è una buona nuova non solo in casa Gunners. C'è un'altra zona di Londra che può festeggiare per il successo dei ragazzi di Arteta, ed è il quartiere di Tottenham. Con la sconfitta del West Ham infatti, il Tottenham resta al 17esimo posto in Premier League , con un punto di vantaggio proprio sugli Hammers. Vantaggio che domani sera potrebbe aumentare, visto che De Zerbi e i suoi si giocheranno il tutto per tutto in casa contro il. Conquistando una vittoria, gli Spurs si porterebbero a 4 punti di vantaggio sul West Ham,- praticamente -

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