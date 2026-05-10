Il posticipo della domenica di Premier League è quello tra West Ham e Arsenal. La gara è in programma il 10 maggio alle ore 17:30 al London Stadium ed è valida per la 36esima giornata di campionato. Per entrambe la partita è di vitale importanza. I Gunners devono tenere a distanza di sicurezza il Manchester City, mentre il West Ham deve uscire dalla zona retrocessione. In vista della gara, analizziamo la carta d'identità di West Ham e Arsenal, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.

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West Ham-Arsenal, l'età media delle due squadre

Le due squadre hanno un'molto simile. Quella del West Ham, di 26,2 anni, è di poco superiore a quella dell'Arsenal, 25,7. Il giocatore più anziano della partita è di gran lunga, che con i suoi 41 anni alza di qualche punto il dato medio finale. L'Arsenal di Mikel Arteta ha costruito una squadra giovane e per questo motivo il giocatore più anziano dei Gunners, in una classifica dal più vecchio al più giovane, è solo al quarto posto. Davanti, oltre al polacco, ha anche Areola e Wilson.

IPSWICH, ENGLAND - MAY 25: Lukasz Fabianski del West Ham United durante la partita di Premier League tra Ipswich Town FC e West Ham United FC a Portman Road il 25 maggio 2025 a Ipswich, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Per quanto riguarda i più giovani, il primato indiscusso spetta invece a Max Dowman e ai suoi 16 anni. Seguono poi a 19 anni per il West Ham il difensore Ezra Mayers e per l'Arsenal Myles Lewis-Skelly. Proprio il reparto difensivo è quello con l'età media più bassa per i Gunners, essendo di 24. Per gli Hammers invece è il centrocampo, con una media di 23,8. L'ultimo dato relativo agli anni è quello sui due allenatori. Nuno Espirito Santo è quello più anziano con 52 anni. Arteta si ferma a 44.

La nazionalità dei giocatori

Non così diverso è anche il dato relativo al Paese di provenienza dei giocatori delle due rose. Entrambe si caratterizzano, come ovvio, da una, seguita però a stretto giro da quella di un'altra nazionalità. Per il West Ham i calciatori "locali" sono 7, mentre per l'Arsenal 8. Ilè per entrambe le rose a quota 5: per i primi è la Francia, mentre per i secondi la Spagna.

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Il numero di nazionalità rappresentato varia molto poco, dato che negli Hammers se ne contano 13, mentre nei Gunners 12. Quasi tutti i giocatori provengono dall'Europa (18 su 23 per i padroni di casa e 21 su 25 per gli ospiti), ma il West Ham è anche rappresentato da un continente in più rispetto all'Arsenal. Per questi ultimi infatti i calciatori sono europei o sudamericani. La rosa del nord di Londra conta invece anche 2 africani.

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