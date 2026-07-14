La prima semifinale dei Mondiali 2026 è quella tra Francia e Spagna. La gara è in programma martedì 14 luglio alle ore 21:00 all'AT&T Stadium di Arlington. La vincente della super sfida tutta europea affronterà in finale una tra Argentina e Inghilterra. La sconfitta invece si giocherà il 3° posto. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Francia-Spagna.

I precedenti tra le due squadre

Francia e Spagna si sono affrontatenella loro storia e il bilancio è favorevole alle Furie Rosse. La squadra della penisola iberica ha infatti vinto 18 partite, i transalpini 13, mentre i pareggi sono 7. Anche ilsi tinge di giallorosso, con uno scarto ancora più netto. Gli spagnoli hanno messo a segno ben 71 reti, i francesi si fermano a 44. Per questo motivo la classifica marcatori del match è dominata da giocatori della Spagna, con Gaspar Rubio in vetta a quota 4. In seconda posizione c'è Laminea 3.

HANOVER, GERMANY - JUNE 27: Thierry Henry della Francia controlla il pallone sotto la pressione di Cesc Fabregas della Spagna durante la partita degli ottavi di finale della FIFA World Cup 2006 tra Spagna e Francia giocata all'Hannover Stadium il 27 giugno 2006 ad Hannover, Germania.

(Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Fino al 1983, le partite tra queste due nazionali furono esclusivamente amichevoli (19). Da quel momento, in 5 occasioni si trovarono contro agli Europei, mentre 1 sola ai Mondiali. L'unico precedente è del 2006, quando agli ottavi Les Bleus superarono per 3-1 gli avversari con i gol di Ribery, Vieira e Wiltord in risposta a Villa. L'ultima sfida ufficiale è la semifinale di Nations League del 2025, finita con un rocambolesco 5-4 per la Spagna.

Le probabili formazioni

: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.: Didier Deschamps.

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal, Ct: Luis De La Fuente.

Francia-Spagna, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la partita è dall'esito incerto. Laviene data in vantaggio, ma con una quota di partenza tra il 2.30 e il 2.50. Segue nell'ordine il successo della Spagna a 3.10 e solo dopo il pareggio, tra il 3.15 e il 3.30. Les Bleus sono l'unica squadra rimasta ad aver vinto tutte le partite nei 90 minuti regolamentari. Nella fase a eliminazione diretta, tra l'altro, non ha ancora subito alcun gol.

Dal punto di vista difensivo anche la Spagna non scherza, dato che la prima rete dell'intero torneo l'ha subita proprio nell'ultima gara disputata. Le Furie Rosse hanno vinto tutte le partite tranne la prima, quella con Capo Verde terminata a sorpresa con uno 0-0. Con un Yamal fermo a 1 rete, è Merino fino a questo momento il talismano della squadra di De La Fuente. Il pronostico del risultato esatto di Francia-Spagna è 1-2.