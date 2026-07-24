Velez-Instituto: dove vedere la Serie A argentina in Tv e Streaming

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Il Torneo Clausura argentino si apre con una sfida interessante tra Vélez Sarsfield e Instituto de Córdoba, in programma all'Estadio José Amalfitani. I padroni di casa vogliono iniziare il nuovo percorso sfruttando il fattore campo e una caratteristica che li ha contraddistinti nella prima parte dell'anno: la capacità di partire forte e trovare spesso il vantaggio iniziale. L'Instituto, invece, arriva con maggiore fiducia dopo un finale di fase positiva e proverà a confermare i progressi mostrati anche lontano dalle mura amiche. Guarda ora Velez-Instituto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Velez
Il Vélez Sarsfield arriva all'appuntamento dopo un periodo abbastanza equilibrato, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La squadra ha chiuso la precedente fase con un bilancio di sette successi, sette pareggi e tre sconfitte, mostrando soprattutto una buona solidità difensiva. Tra le mura dell'Amalfitani il "Fortín" ha spesso trovato il modo di sbloccare le partite e gestire il vantaggio, un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo contro un avversario abituato a giocare gare molto chiuse.
Qui Instituto
L'Instituto de Córdoba si presenta invece con numeri recenti incoraggianti: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con una difesa che ha concesso poco più di mezzo gol di media a gara. La squadra, però, ha mostrato qualche difficoltà in trasferta e nei precedenti contro il Vélez, contro cui è rimasta senza segnare in cinque degli ultimi sei confronti. L'obiettivo sarà quindi mantenere equilibrio e compattezza, cercando di sfruttare eventuali spazi concessi dai padroni di casa.
Velez-Instituto, probabili formazioniVélez Sarsfield (4-2-3-1): Marchiori, García, Mammana, Magallan, Gomez, Robertone, Baeza, Pellegrini, Aliendro, Lanzini, Monzon.
Instituto (3-4-2-1): Ledesma, Galván, Mosevich, Alarcón, Cerato, Abregú, Gallardo, Sosa, Tissera, Luna, Córdoba.
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