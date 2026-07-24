Il Torneo Clausura argentino si apre con una sfida interessante tra Vélez Sarsfield e Instituto de Córdoba, in programma all'Estadio José Amalfitani. I padroni di casa vogliono iniziare il nuovo percorso sfruttando il fattore campo e una caratteristica che li ha contraddistinti nella prima parte dell'anno: la capacità di partire forte e trovare spesso il vantaggio iniziale. L'Instituto, invece, arriva con maggiore fiducia dopo un finale di fase positiva e proverà a confermare i progressi mostrati anche lontano dalle mura amiche. Guarda ora Velez-Instituto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

IL MATCH TRA VELEZ E INSTITUTO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Velez-Instituto: dove vedere la Serie A argentina in Tv e Streaming

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Velez-Instituto nel palinsesto Live

Qui Velez

Il Vélez Sarsfield arriva all'appuntamento dopo un periodo abbastanza equilibrato, con una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. La squadra ha chiuso la precedente fase con un bilancio di sette successi, sette pareggi e tre sconfitte, mostrando soprattutto una buona solidità difensiva. Tra le mura dell'Amalfitani il "Fortín" ha spesso trovato il modo di sbloccare le partite e gestire il vantaggio, un aspetto che potrebbe rivelarsi decisivo contro un avversario abituato a giocare gare molto chiuse.

Qui Instituto

L'Instituto de Córdoba si presenta invece con numeri recenti incoraggianti: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con una difesa che ha concesso poco più di mezzo gol di media a gara. La squadra, però, ha mostrato qualche difficoltà in trasferta e nei precedenti contro il Vélez, contro cui è rimasta senza segnare in cinque degli ultimi sei confronti. L'obiettivo sarà quindi mantenere equilibrio e compattezza, cercando di sfruttare eventuali spazi concessi dai padroni di casa.

Velez-Instituto, probabili formazioni

: Marchiori, García, Mammana, Magallan, Gomez, Robertone, Baeza, Pellegrini, Aliendro, Lanzini, Monzon.

Instituto (3-4-2-1): Ledesma, Galván, Mosevich, Alarcón, Cerato, Abregú, Gallardo, Sosa, Tissera, Luna, Córdoba.

Guarda ora Velez-Instituto GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

IL MATCH TRA VELEZ E INSTITUTO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA