AIK-Gais: dove vedere l'Allsvenskan in Tv e Streaming

La tredicesima giornata di Allsvenskan mette di fronte due squadre in piena corsa per le posizioni europee. Alla Strawberry Arena l'AIK ospita il GAIS in una sfida che può incidere in modo significativo sugli equilibri dell'alta classifica. I padroni di casa cercano continuità dopo aver rilanciato le proprie ambizioni con una serie di risultati positivi, mentre gli ospiti vogliono confermare quanto di buono mostrato finora in una stagione che li vede stabilmente tra le protagoniste del campionato. Guarda ora AIK-Gais GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui AIK

L'si presenta all'appuntamento nel suo miglior momento delle ultime settimane, forte di due successi consecutivi ottenuti entrambi per 1-0 contro Göteborg e Mjällby. Due vittorie che hanno restituito fiducia alla squadra di Riveiro, capace di accorciare il distacco dalle prime posizioni in una classifica molto compatta.

Nonostante il buon momento, il rendimento casalingo resta altalenante: nelle cinque gare interne disputate finora sono arrivate tre sconfitte, con una media realizzativa di appena un gol a partita. Davanti al proprio pubblico servirà quindi un ulteriore passo avanti per dare continuità alla rincorsa europea.

Qui Gais

Ilaffronta la trasferta di Solna dopo l'importante vittoria casalinga sull'Elfsborg, decisa dalla rete di Thorkelsson nella ripresa. La formazione guidata da Holmberg occupa il quarto posto e continua a confermarsi tra le sorprese più positive della stagione. Nelle ultime dieci giornate è stata sconfitta soltanto dalla capolista Sirius, dimostrando grande solidità e continuità di rendimento.

Lontano da casa il bilancio è meno brillante, con una sola vittoria ottenuta finora, ma il dato è influenzato da un calendario particolarmente impegnativo che ha visto il GAIS affrontare diverse delle squadre più forti del campionato. Inoltre, i precedenti recenti contro l'AIK sorridono ai biancoverdi, imbattuti in quattro degli ultimi cinque confronti di Allsvenskan e già vittoriosi su questo campo nelle stagioni precedenti.

AIK-Gais, probabili formazioni

: Nordfeldt; Thychosen, Papagiannopoulos, Nissen, Edh; Besirovic; Mujanic, Hove, Kouame; Ayari, Filling.: Jose Riveiro

GAIS (4-3-3): Krasniqi; Wangberg, Cardaklija, Beckman, de Brienne; Milovanovic, Fagerjord, Thorkelsson; Andersson, Salter, Niklasson. Allenatore: Fredrik Holmberg

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