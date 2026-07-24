Vasteras-Orgryte: dove vedere l'Allsvenskan in Tv e Streaming

La quattordicesima giornata dell'Allsvenskan svedese propone una sfida tra due neopromosse: Vasteras SK e Orgryte IS si affrontano venerdì 24 luglio all'Hitachi Energy Arena. Le due squadre arrivano all'appuntamento con obiettivi differenti: i padroni di casa stazionano nella parte centrale della classifica, mentre gli ospiti sono alla ricerca di punti per risalire dopo un avvio complicato. I precedenti recenti sorridono al Vasteras, che ha vinto l'ultimo confronto per 2-0. Guarda ora Vasteras-Orgryte GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Vasteras

Il Vasteras SK sta disputando un campionato positivo dopo la promozione, occupando l'ottavo posto con 19 punti raccolti in tredici giornate. La squadra ha mostrato un rendimento migliore in trasferta rispetto alle gare interne, dove ha ottenuto soltanto una vittoria. Nelle ultime sei partite sono arrivate tre vittorie, un pareggio e due sconfitte, con una buona produzione offensiva ma anche qualche difficoltà nella fase difensiva.

Qui Orgryte

L'Orgryte IS arriva invece in una situazione più delicata, trovandosi al penultimo posto con appena 10 punti. La formazione ospite ha però dato segnali di crescita nelle ultime settimane, conquistando quattro punti nelle ultime due gare, compreso lo 0-0 contro il Djurgarden. Il problema principale resta la fase difensiva, con 17 gol subiti in campionato, ma l'obiettivo sarà dare continuità ai recenti miglioramenti e provare a conquistare un risultato positivo contro una diretta concorrente.

Vasteras-Orgryte, probabili formazioni

: Jager; Magnusson, Bonde, Keita, Gefvert, Diagne, Lushaku, Baggesen, Gunnarsson, Ladefoged, Axel.

Orgryte, probabile formazione: Gustafsson; Lagerlund, Dyrestam, Styffe, Andersson, Parker-Price, Laturnus, Andreasson, Paulson, Christoffersson, Sana.

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