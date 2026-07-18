La Serie B brasiliana propone una sfida interessante tra Sport Recife e Operário PR, due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi simili ma momenti di forma differenti. All’Estádio Adelmar da Costa Carvalho i padroni di casa cercano una reazione dopo un periodo senza vittorie che ha rallentato la loro corsa, mentre gli ospiti si presentano con grande fiducia grazie a una serie di risultati positivi che li ha portati nelle zone alte della classifica.

La gara mette quindi di fronte la voglia di riscatto dello Sport Recife e la solidità dell’Operário PR, in un confronto che potrebbe essere deciso dall’equilibrio tattico e dalla capacità di sfruttare gli episodi. Guarda ora Sport Recife-Operario GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Loarriva alla sfida occupando l’ottavo posto in classifica, ma con un rendimento recente poco convincente. La squadra non vince da cinque partite, nelle quali ha raccolto tre pareggi e due sconfitte, mostrando difficoltà nel trovare continuità. L’ultimo risultato è stato il pareggio spettacolare per 3-3 contro il, una gara che ha evidenziato il potenziale offensivo della formazione ma anche alcune fragilità nella fase difensiva.L’si presenta a Recife in un momento decisamente positivo e con il quarto posto in classifica. La squadra arriva dalla vittoria per 2-1 contro il, un successo che ha confermato una crescita evidente nelle ultime settimane. Nelle ultime cinque partite gli ospiti hanno conquistato quattro vittorie e una sola sconfitta, con un rendimento che combina efficacia offensiva e grande equilibrio difensivo.

Sport Recife (4-2-3-1): Couto; Madson, Marcelo, Marcos, Felipinho; Fonseca, Zé Lucas; Barletta, Felipe, Castilho; Perotti. Allenatore: Marcio Goiano

Operário (4-1-4-1): Rafael Santos; Thales Oleques, Joseph, Willian Machado, Pará; Indio; Pedro Lucas, Jacy, Vinícius Diniz, Rodrigo Rodrigues; Ronaldo.

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