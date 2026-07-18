Sport Recife-Operario: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie B brasiliana su Bet365
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La Serie B brasiliana propone una sfida interessante tra Sport Recife e Operário PR, due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi simili ma momenti di forma differenti. All’Estádio Adelmar da Costa Carvalho i padroni di casa cercano una reazione dopo un periodo senza vittorie che ha rallentato la loro corsa, mentre gli ospiti si presentano con grande fiducia grazie a una serie di risultati positivi che li ha portati nelle zone alte della classifica.
La gara mette quindi di fronte la voglia di riscatto dello Sport Recife e la solidità dell’Operário PR, in un confronto che potrebbe essere deciso dall’equilibrio tattico e dalla capacità di sfruttare gli episodi. Guarda ora Sport Recife-Operario GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Sport RecifeLo Sport Recife arriva alla sfida occupando l’ottavo posto in classifica, ma con un rendimento recente poco convincente. La squadra non vince da cinque partite, nelle quali ha raccolto tre pareggi e due sconfitte, mostrando difficoltà nel trovare continuità. L’ultimo risultato è stato il pareggio spettacolare per 3-3 contro il Botafogo SP, una gara che ha evidenziato il potenziale offensivo della formazione ma anche alcune fragilità nella fase difensiva.
Qui OperarioL’Operário PR si presenta a Recife in un momento decisamente positivo e con il quarto posto in classifica. La squadra arriva dalla vittoria per 2-1 contro il Novorizontino, un successo che ha confermato una crescita evidente nelle ultime settimane. Nelle ultime cinque partite gli ospiti hanno conquistato quattro vittorie e una sola sconfitta, con un rendimento che combina efficacia offensiva e grande equilibrio difensivo.
Sport Recife-Operario, probabili formazioni
Sport Recife (4-2-3-1): Couto; Madson, Marcelo, Marcos, Felipinho; Fonseca, Zé Lucas; Barletta, Felipe, Castilho; Perotti. Allenatore: Marcio Goiano
Operário (4-1-4-1): Rafael Santos; Thales Oleques, Joseph, Willian Machado, Pará; Indio; Pedro Lucas, Jacy, Vinícius Diniz, Rodrigo Rodrigues; Ronaldo.
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