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Nikoloz Basilashvili affronta Tiago Torres nel primo turno del Millennium Estoril Open 2026. La sfida è in programma il 20 luglio alle 11:00 UTC sulla terra battuta di Estoril. Le quote vedono favorito il georgiano Basilashvili, con una probabilità di vittoria superiore al 70%, ma Torres arriva con numeri interessanti e potrebbe rendere la partita più equilibrata. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Basilashvili
Basilashvili è il giocatore con maggiore esperienza e qualità del match. Il georgiano occupa la posizione n.130 del ranking ATP e vanta 21 titoli in carriera, oltre a una lunga esperienza nel circuito principale.
Negli ultimi mesi ha però avuto risultati altalenanti: sulla terra battuta ha alternato vittorie e sconfitte, con eliminazioni recenti contro Tirante a Bastad e Gaubas a Braunschweig. Il suo punto di forza resta il servizio e la capacità di gestire i momenti di pressione: ha salvato circa il 56% delle palle break nelle ultime statistiche disponibili.
Qui Torres
Tiago Torres è un giocatore portoghese più giovane, attualmente fuori dalla top 400 ATP.vHa però numeri positivi nell’ultimo anno, con una percentuale di vittorie superiore a Basilashvili.
Il suo rendimento è stato migliore nei tornei ITF e Challenger, dove ha trovato maggiore continuità. Torres è efficace in risposta, soprattutto contro la seconda di servizio avversaria, e potrebbe creare problemi se riuscirà a prolungare gli scambi.
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