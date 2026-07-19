Lo United IK Nordic affronta l’Orebro nella gara valida per la Superettan 2026, il campionato cadetto svedese. La partita si gioca alla Södertälje Fotbollsarena, con calcio d’inizio fissato alle 15:00.

I padroni di casa partono leggermente favoriti secondo i bookmaker, ma il confronto si preannuncia equilibrato tra due squadre con rendimento differente: lo United IK Nordic cerca continuità, mentre l’Orebro vuole invertire la rotta dopo un periodo complicato. Guarda ora Nordic United-Orebro GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Nordic United-Orebro: dove vedere la Superettan in Tv e Streaming

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Qui Nordic United

Lo United Nordic occupa il sesto posto in classifica con 25 punti dopo 15 giornate, grazie a 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La squadra ha segnato 25 gol, subendone 22, mostrando un buon potenziale offensivo ma qualche difficoltà nella fase difensiva.

Nelle ultime uscite il rendimento è stato altalenante: dopo il pareggio per 3-3 contro l’IK Oddevold, sono arrivati altri risultati combattuti come lo 0-0 contro il Norrby e il ko per 2-0 contro il Landskrona. In casa lo United Nordic resta comunque una formazione difficile da superare e ha perso soltanto due delle ultime dieci partite interne.

Qui Orebro

L’Orebro vive una stagione più complicata e si trova al tredicesimo posto con 14 punti. Il bilancio parla di 3 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, con 13 gol segnati e 22 subiti. La squadra fatica soprattutto in fase offensiva e deve migliorare il rendimento lontano dal proprio campo.

Nelle ultime gare sono arrivati risultati contrastanti: il successo in amichevole contro l’Östersunds (4-2) è stato seguito dalla sconfitta contro il Ljungskile (3-2) e dal pareggio con il Sandvikens (1-1). In trasferta l’Orebro ha raccolto pochi risultati positivi, con una sola vittoria nelle ultime dieci gare.

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