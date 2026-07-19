Il Varnamo affronta il Ljungskile nella sfida valida per la Superettan 2026. La partita si gioca al Finnvedsvallen di Varnamo, con calcio d’inizio fissato alle 15:00.

Due squadre alla ricerca di punti importanti: il Varnamo vuole risollevarsi dopo un periodo negativo, mentre il Ljungskile arriva con maggiore fiducia grazie agli ultimi risultati positivi. Guarda ora Varnamo-Ljungskile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

IL MATCH TRA VARNAMO E LJUNGSKILE SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Varnamo-Ljungskile: dove vedere la Superettan in Tv e Streaming

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Varnamo-Ljungskile nel palinsesto Live

Qui Varnamo

Il Varnamo sta vivendo una stagione difficile e occupa il quindicesimo posto in classifica con appena 10 punti dopo 15 giornate. Il bilancio è negativo: 3 vittorie, 1 pareggio e 11 sconfitte, con 17 gol segnati e 34 subiti.

La squadra arriva da una serie di risultati complicati: nelle ultime uscite sono arrivate sconfitte contro Ljungskile (2-3), Landskrona (0-1), IK Brage (1-5) e Helsingborg (0-1). In casa il rendimento resta un problema, con molte difficoltà soprattutto nella fase difensiva.

Qui Ljungskile

Il Ljungskile occupa l’undicesimo posto con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. La squadra ha segnato 21 gol e ne ha subiti 20, mostrando maggiore equilibrio rispetto agli avversari.

Dopo il successo sul campo del Varnamo (3-2), il Ljungskille ha trovato anche una vittoria contro l’Orebro (3-2), confermando una buona capacità offensiva. In trasferta il rendimento è discreto, con una squadra spesso capace di trovare la via del gol.

Guarda ora Varnamo-Ljungskile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

IL MATCH TRA VARNAMO E LJUNGSKILE SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA