La seconda giornata della Liga I rumena mette di fronte FC Arges e Petrolul Ploiesti, due squadre in cerca di punti importanti per dare slancio al proprio avvio di stagione. I precedenti sorridono agli ospiti, vittoriosi in sei degli undici confronti ufficiali disputati, compreso il successo per 2-1 ottenuto lo scorso febbraio. L'Arges proverà a sfruttare il fattore campo per interrompere questa tendenza, mentre il Petrolul vuole confermare il buon inizio di campionato. Guarda ora Arges-Petrolul GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Arges

L'FC Arges arriva alla sfida dopo la sconfitta per 2-0 incassata sul campo della Steaua Bucarest nella gara d'esordio. Il momento della squadra non è dei migliori: nelle ultime dieci partite ufficiali non è infatti arrivata alcuna vittoria, con un bilancio di quattro pareggi e sei sconfitte. Nonostante un precampionato incoraggiante, il club è chiamato a ritrovare solidità e incisività offensiva per invertire una striscia negativa che dura ormai da diverse settimane.

Qui Petrolul

Il Petrolul Ploiesti, invece, si presenta con maggiore fiducia dopo aver inaugurato il campionato battendo 1-0 la Dinamo Bucarest. Nelle ultime dieci gare ufficiali la formazione ospite ha raccolto tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, mostrando comunque segnali di crescita nelle ultime uscite. Forte del successo ottenuto nell'ultimo confronto diretto e di un avvio di stagione positivo, il Petrolul cercherà di allungare la propria serie favorevole anche in trasferta.

Arges-Petrolul, probabili formazioni

: Bolboașă, Avramescu, Briceag, Voicu, Boboacă, Cîrstoiu, Negoiță, Popa, Rauta, Cârstea, Ion.

Petrolul Ploiesti, probabile formazione: Zimmermann, Benga, Cârjă, Ljubinković, Plecanciuc, Stoica, Bărbulescu, Dumitru, Buhăescu, Stoica, Oprița.

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