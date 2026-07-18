Stefanos Tsitsipas e Raphaël Collignon si giocano il titolo dell’ATP Gstaad 2026, in una finale che mette di fronte due percorsi completamente diversi. Da una parte il greco, ex numero 3 del mondo, alla ricerca di un ritorno al successo dopo un periodo complicato e di un nuovo trofeo da aggiungere a una carriera già ricca. Dall’altra il belga, alla prima finale ATP della carriera, protagonista di una settimana da sogno che gli ha permesso di raggiungere anche il miglior ranking della sua carriera. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Tsitsipas-Collignon: dove vedere l'ATP di Gstaad in TV e in Streaming

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Qui Tsitsipas

Per Tsitsipas si tratta della prima finale sul circuito maggiore dopo 16 mesi, dall’affermazione ottenuta a Dubai nel marzo 2025 contro Félix Auger-Aliassime. Il greco arriva all’appuntamento svizzero dopo un cammino solido sulla terra battuta di Gstaad, superficie sulla quale riesce a esprimere al meglio il suo tennis fatto di pazienza, costruzione del punto e qualità con il rovescio a una mano. Dopo l’eliminazione al secondo turno di Wimbledon contro Novak Djokovic, ha ritrovato continuità vincendo quattro partite consecutive, superando Ignacio Buse, Jerome Kym, Arthur Rinderknech e Aleksandr Shevchenko.

Qui Collignon

Dall’altra parte della rete ci sarà unin stato di grazia. Il belga ha costruito la sua prima finale ATP attraverso una serie di battaglie, dimostrando grande carattere nei momenti decisivi. Dopo le buone prestazioni sull’erba di Halle, dove aveva eliminatoprima di arrendersi ad, e la rapida uscita a Wimbledon contro, il classe 2002 ha trovato sulla terra di Gstaad la miglior versione del proprio tennis. Ha eliminatoe in semifinale ha completato una rimonta spettacolare contro, recuperando da 1-6 e 2-5 prima di chiudere al terzo set.

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