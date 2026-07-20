Il Rapid Bucarest affronta il Sepsi OSK nel primo turno della Liga I romena 2026. La partita si gioca alla Superbet Arena-Giulesti di Bucarest alle 20:30. Il Rapid punta a migliorare il quinto posto della scorsa stagione e tornare in Europa. Il Sepsi, appena promosso, vuole confermare il buon lavoro fatto dopo il ritorno in massima serie. Guarda ora Rapid Bucarest-Sepsi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Rapid Bucarest

Il Rapid riparte con Pancu in panchina e una rosa costruita per competere ai vertici del campionato. L’obiettivo principale è migliorare la continuità e conquistare un posto nelle competizioni europee. La squadra può contare su giocatori offensivi di qualità come Morutan, Petrila, Dobre e Burmaz, ma dovrà trovare equilibrio nella fase difensiva.

Qui Sepsi

Il Sepsi torna in Liga I dopo una stagione in seconda divisione. La squadra guidata da Burca ha mantenuto gran parte del gruppo che ha ottenuto la promozione e punta a una salvezza tranquilla.

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