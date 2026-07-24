La Liga Profesional de Fútbol argentina propone una sfida interessante tra Racing Club e Gimnasia La Plata, in programma nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio allo stadio Presidente Juan Domingo Perón. I padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo e dare continuità al momento positivo, mentre gli ospiti arrivano con maggiore fiducia dopo una serie di risultati incoraggianti. Due squadre dalla buona propensione offensiva, con le ultime sfide dirette spesso caratterizzate da equilibrio e gol. Guarda ora Huracan-Banfield GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Huracan-Banfield: dove vedere la Serie A argentina in Tv e Streaming

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Qui Huracan

L’Huracán arriva alla sfida dopo un momento complicato dal punto di vista dei risultati, con l’eliminazione dalla Copa Argentina arrivata dopo la sconfitta per 1-0 contro il Barracas Central. In campionato, però, la squadra ha dimostrato una buona solidità, chiudendo la precedente fase con un bilancio di 5 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte, con una media di 1 gol segnato e 0,8 subiti a partita. Il principale punto di forza resta una fase difensiva organizzata, mentre davanti la squadra ha evidenziato qualche difficoltà di recente.

Qui Banfield

Il Banfield arriva invece con una classifica migliore ma con alcuni problemi ancora da risolvere, soprattutto lontano dal proprio stadio. La formazione ospite ha chiuso la precedente fase con 5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, segnando in media 1,1 gol e subendone 1,2 a partita. Nelle ultime cinque uscite sono arrivati una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, un rendimento che evidenzia una squadra difficile da battere ma spesso poco continua.

Huracan-Banfield, probabili formazioni

: Galindez; Campo, Nervo, Carrizo, Lescano; Ojeda, Waller; Martínez, Gil, Peralta; Caicedo.

Banfield (4-4-2): Sanguinetti: Lopez Garcia, Arboleda, Meriano, Abraham; Zalazar, Pais, Esquivel, Gomez; Sepulveda, Perrotta.

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