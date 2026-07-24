La Liga Profesional de Fútbol argentina propone una sfida interessante tra Racing Club e Gimnasia La Plata, in programma nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio allo stadio Presidente Juan Domingo Perón. I padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo e dare continuità al momento positivo, mentre gli ospiti arrivano con maggiore fiducia dopo una serie di risultati incoraggianti. Due squadre dalla buona propensione offensiva, con le ultime sfide dirette spesso caratterizzate da equilibrio e gol. Guarda ora Racing-Gimnasia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Racing

Il Racing Club arriva all'appuntamento forte del successo per 4-1 contro il Defensa y Justicia in Copa Argentina e di un periodo recente senza sconfitte, con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare. In campionato la squadra occupa l'ottavo posto con 21 punti, frutto di sei vittorie, sette pareggi e cinque sconfitte. La formazione di casa ha mostrato una buona solidità, soprattutto al Cilindro, anche se dovrà fare attenzione alle assenze di alcuni elementi importanti. L'obiettivo è confermare la crescita delle ultime settimane e migliorare il rendimento nella competizione.

Qui Gimnasia

Il Gimnasia La Plata si presenta invece da sesta forza del campionato con 26 punti e un bilancio di nove vittorie, due pareggi e sette sconfitte. La squadra arriva da un buon momento, con tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime cinque partite, oltre al successo ottenuto nel precampionato contro il Dynamo Makhachkala. Il rendimento in trasferta è stato spesso positivo, anche grazie a una squadra capace di partire forte e sfruttare le ripartenze. I precedenti recenti, con quattro vittorie consecutive contro il Racing, rappresentano un ulteriore stimolo per gli ospiti.

Racing-Gimnasia, probabili formazioni

: Cambeses, Cannavo, Colombo, Rojo, Espino, Tello, Sosa, Zaracho, Miljevic, Solari, Conechny, Insfrán, Barros.

GIMNASIA (4-2-3-1): Schelotto, Errecalde, Giampaoli, Silva Torrejón, Seoane, Miramón, Pérez, Fernandez, Torres, Auzmendi.

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