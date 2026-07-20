Il primo turno dell’ATP Estoril mette di fronte Jan Choinski e Jesper de Jong, due giocatori molto vicini nel ranking e reduci da un periodo positivo sulla terra battuta. Si tratta di una sfida equilibrata tra due tennisti abituati a costruire il gioco da fondo campo e capaci di allungare spesso gli scambi. I precedenti sono in perfetta parità, con una vittoria per parte, elemento che conferma l’equilibrio del confronto. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Choinski-De Jong: dove vedere l'ATP di Estoril in TV e in Streaming

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Qui Choinski

Jan Choinski arriva a Estoril con un bilancio recente molto positivo: sette vittorie nelle ultime dieci partite. Il britannico ha mostrato continuità nei Challenger sulla terra, vincendo anche match combattuti al terzo set. Dopo il successo su Hugo Gaston a Braunschweig, si è fermato a Bastad contro Basilashvili, ma il suo rendimento generale resta solido. Il servizio e la capacità di tenere alta l’intensità negli scambi lunghi sono le sue principali armi.

Qui De Jong

arriva con numeri molto simili, anche lui con sette vittorie nelle ultime dieci uscite. L’olandese ha alternato buone prestazioni, come il successo netto su Gaubas a Bastad, a qualche difficoltà contro avversari di livello superiore. Il suo gioco aggressivo da fondo campo può creare problemi, ma spesso i suoi match tendono a essere lunghi e combattuti, con una maggiore esposizione nei momenti decisivi.

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