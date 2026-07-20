Il primo turno dell’ATP Estoril propone una sfida equilibrata sulla terra rossa tra Hugo Gaston e Damir Dzumhur, due giocatori molto vicini nel ranking e con caratteristiche simili. Entrambi prediligono gli scambi da fondo campo e sono abituati a match lunghi e combattuti. L’unico precedente sorride al bosniaco, che ha vinto l’ultimo confronto disputato a Bastad nel 2025 al termine di una battaglia in tre set. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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arriva alla sfida con un buon rendimento recente, avendo conquistato sette vittorie nelle ultime dieci partite. Il francese ha mostrato solidità nei Challenger sulla terra, riuscendo spesso a ribaltare situazioni difficili grazie alla sua varietà di gioco e alle capacità difensive. Le ultime sconfitte contro avversari come Altmaier e Choinski evidenziano però qualche difficoltà contro giocatori capaci di imporre ritmo e pressione costante.arriva a Estoril in una fase positiva, con sei vittorie nelle ultime dieci partite e un ottimo rendimento sulla terra battuta. Il bosniaco ha disputato un buon torneo a Umago, superando avversari importanti e dimostrando grande resistenza negli scambi prolungati. La sua esperienza e la capacità di gestire i momenti delicati possono essere fattori importanti in una partita che si preannuncia equilibrata.

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