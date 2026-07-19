Andrey Rublev e Luciano Darderi si giocano il titolo del Nordea Open 2026, in una finale che mette di fronte il numero 1 e il numero 2 del seeding. Da una parte il russo, ex numero 5 del mondo e alla ricerca del primo titolo stagionale, dall’altra l’azzurro, campione in carica a Bastad e reduce da una stagione sulla terra rossa da assoluto protagonista. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Rublev

Per Rublev il torneo svedese rappresenta l’occasione per ritrovare un successo che manca nel 2026. La prima testa di serie del tabellone arriva alla finale dopo un percorso non semplice, iniziato con la sofferta vittoria contro Andrea Pellegrino e proseguito con il netto successo su Sebastian Baez e la battaglia vinta in semifinale contro Alejandro Tabilo. Il russo, trionfatore a Bastad nel 2023, ha ritrovato sulla terra battuta una superficie sulla quale storicamente riesce a esprimere il suo tennis aggressivo, basato sulla potenza del dritto e sulla capacità di comandare gli scambi.

Qui Darderi

Dall’altra parte ci sarà, protagonista di una settimana costruita con grande solidità e continuità. Il classe 2002, numero 18 del ranking ATP, difende il titolo conquistato dodici mesi fa e arriva alla seconda finale consecutiva a Bastad dopo aver superato. L’azzurro ha confermato ancora una volta il suo feeling con la terra rossa, superficie sulla quale nel 2026 ha già conquistato il titolo di Santiago e raggiunto una storica semifinale agli, battendo anche

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