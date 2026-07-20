Titouan Droguet e Camilo Ugo Carabelli si affrontano al primo turno dell’ATP Estoril sulla terra battuta, in una sfida che mette di fronte due giocatori con caratteristiche molto simili e un buon rendimento recente sulla superficie. Nonostante la differenza di classifica, con l’argentino più avanti nel ranking, il momento di forma dei due tennisti rende il confronto più equilibrato, visto che entrambi arrivano da buone prestazioni nelle ultime settimane. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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arriva all’appuntamento portoghese con grande fiducia dopo una serie di risultati positivi sulla terra. Il francese ha ottenuto sei vittorie nelle ultime dieci partite e ha mostrato continuità tra, raggiungendo la finale a Iasi e i quarti di finale a Umago. Il suo tennis si basa sulla solidità da fondo campo, sulla capacità di allungare gli scambi e su un servizio abbastanza affidabile che gli permette di rimanere spesso vicino nel punteggio.arriva acon maggiore esperienza e una classifica migliore, ma anche lui reduce da incontri molto combattuti. L’argentino ha vinto sei delle ultime dieci partite e ha raggiunto i quarti di finale a Umago, superando avversari di livello come Pablo Carreño Busta. Il suo punto di forza è la capacità di giocare scambi lunghi e resistere fisicamente, anche se recentemente ha mostrato una certa difficoltà nelle partenze, trovandosi spesso costretto a rimontare dopo un primo set negativo.

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