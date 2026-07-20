Frederico Ferreira Silva e Luca Van Assche si affrontano al primo turno dell’ATP 250 di Estoril, sulla terra rossa portoghese. Il match mette di fronte due giocatori con momenti di forma molto diversi: da una parte il padrone di casa, alla ricerca di risposte dopo un periodo complicato, dall’altra un giovane francese che arriva con maggiore fiducia e risultati più convincenti. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Ferreira Silva-van Aasche: dove vedere l'ATP di Estoril in TV e in Streaming

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Qui Ferreira Silva

Frederico Ferreira Silva arriva a questo appuntamento in una fase negativa della stagione. Il portoghese ha raccolto soltanto due vittorie nelle ultime dieci partite e nelle uscite più recenti ha mostrato difficoltà soprattutto nel mantenere continuità durante i match. Pur riuscendo a ottenere buoni numeri al servizio, fatica a trasformare questa solidità in risultati concreti, con diverse sconfitte arrivate senza riuscire a conquistare nemmeno un set.

Qui van Aasche

si presenta invece con un rendimento decisamente più positivo. Il francese ha vinto sette delle ultime dieci partite e sta attraversando un buon momento sulla terra battuta, superficie sulla quale recentemente ha conquistato anche un titolo Challenger. Il suo gioco appare più completo, con maggiore efficacia negli scambi da fondo e una buona capacità di gestire i momenti importanti delle partite. Dopo alcune esperienze difficili nel circuito maggiore, sembra aver ritrovato continuità e fiducia.

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