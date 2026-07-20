Il primo turno dell’ATP Estoril propone una sfida sulla terra rossa tra Vilius Gaubas e Pablo Carreno-Busta, due giocatori con esperienze e momenti di forma differenti. Il giovane lituano arriva alla sfida da outsider, mentre lo spagnolo punta sulla maggiore esperienza e sulla sua capacità di gestire partite lunghe e intense. L’unico precedente sorride a Carreno-Busta, vincitore a Tenerife nel 2025 dopo una battaglia di tre set. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Gaubas

Vilius Gaubas arriva a Estoril con qualche difficoltà di continuità: nelle ultime dieci partite ha raccolto quattro vittorie e sei sconfitte. Il lituano ha comunque dimostrato di poter competere ad alto livello, come nel successo contro Lajovic a Wimbledon e nella vittoria su Basilashvili a Braunschweig, ma spesso fatica a mantenere il rendimento nei momenti decisivi. La sua capacità di allungare gli scambi può creare problemi, soprattutto sulla terra battuta.

Qui Carreno

Pablo Carreno-Busta arriva invece con numeri più solidi, grazie a sei vittorie nelle ultime dieci partite e una maggiore continuità nei primi set. Lo spagnolo ha mostrato segnali positivi tra terra ed erba, superando avversari importanti come Shapovalov e Dodig. La sua esperienza, il gioco ordinato da fondo campo e la capacità di gestire match equilibrati rappresentano le principali armi in vista della sfida contro Gaubas.

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