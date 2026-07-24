La nuova fase della Liga Profesional argentina prende il via con la sfida tra Platense e Unión Santa Fe, in programma al Vicente López nella notte italiana di venerdì 25 luglio. Due squadre con caratteristiche diverse si affrontano con l'obiettivo comune di iniziare il Clausura nel migliore dei modi: il Platense punta sulla propria solidità difensiva, mentre l'Unión cerca riscatto dopo un periodo complicato e una fase offensiva poco brillante. Guarda ora Platense-Union Santa Fe GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Platense

Il Platense arriva all'appuntamento forte di un'identità basata sull'organizzazione e sull'equilibrio. Nella fase precedente ha chiuso all'undicesimo posto con una delle migliori difese del torneo, avendo subito appena 15 reti in 16 partite. Nelle ultime cinque gare sono arrivate una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con una media realizzativa bassa ma una buona capacità di limitare gli avversari. Inoltre, il bilancio negli ultimi confronti diretti contro l'Unión è favorevole, con due vittorie e tre pareggi nelle ultime cinque sfide senza mai subire gol.

Qui Union Santa Fe

L'Unión Santa Fe si presenta invece con la necessità di ritrovare continuità dopo alcune prestazioni deludenti. La squadra ha chiuso la precedente fase al quattordicesimo posto, con sei vittorie, sei pareggi e sei sconfitte, ma nelle ultime uscite ha mostrato difficoltà soprattutto in fase offensiva. Dopo due eliminazioni consecutive contro Independiente e Belgrano, l'Unión ha pareggiato 0-0 contro il Ciclón Racing, confermando una maggiore solidità difensiva ma anche problemi nella finalizzazione. Contro un avversario storicamente ostico, servirà una prestazione più incisiva per provare a invertire la tendenza.

Platense-Union Santa Fe, probabili formazioni

: Cozzani;, Lagos, Vazquez, Raggio, Silva; Gómez, Barrios; Mainero, Heredia, Gauto; Retamar.

Unión (4-4-2): Mansilla; Vargas, Fagioli, Ludueña, Ayala; Palacios, Giaccone, Menossi, Cuello; Tarragona, Aguirre.

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