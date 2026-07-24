La prima giornata dell'Ekstraklasa propone subito una sfida di grande fascino tra Pogon Szczecin e Legia Varsavia, in programma venerdì 24 luglio allo Stadion Floriana Krygiera. I precedenti sorridono nettamente agli ospiti, vittoriosi in 27 dei 45 confronti complessivi e reduci dal successo per 2-0 nell'ultimo incrocio dello scorso aprile. Il Legia parte leggermente favorito, ma il Pogon proverà a sfruttare il fattore campo per iniziare la nuova stagione con un risultato di prestigio. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI POGON-LEGIA CLICCA SU BET365.

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Qui Pogon Szczecin

Il Pogon Szczecin si presenta all'appuntamento dopo una preparazione estiva caratterizzata da risultati altalenanti. Nelle ultime dieci gare ufficiali la squadra ha raccolto quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte, realizzando 14 reti e subendone 12. Le recenti amichevoli hanno evidenziato qualche difficoltà contro avversari di livello come Fenerbahçe e Sturm Graz, ma anche segnali positivi, con l'obiettivo di farsi trovare pronto all'esordio davanti al proprio pubblico.

Qui Legia Varsavia

Il Legia Varsavia, invece, arriva con numeri più convincenti. Nelle ultime dieci partite ufficiali ha conquistato sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, confermando una buona solidità difensiva con appena otto reti incassate. Anche il precampionato ha offerto indicazioni incoraggianti, grazie ai successi contro Trencin, Radomiak e Hapoel Beer Sheva. Forte di una tradizione favorevole negli scontri diretti, il Legia punta a iniziare il campionato con un risultato positivo anche lontano da casa.

Pogon-Legia, probabili formazioni

: Keramitsis; Pozo, Fornalczyk, Mukairu, Ndiaye, Huja, Rudol, Acosta, Zawadzki, Borges, Klukowski.

Legia, probabile formazione: Chodyna; Reca, Wszołek, Mosór, Rocha, Shkurin, Novikovas, Vinagre, Muçi, Çelhaka, Włodarczyk.

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