Norrkoping-Sandvikens: dove vedere la Superettan in Tv e Streaming

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L’IFK Norrköping affronta il Sandvikens nella sfida valida per la Superettan 2026, il campionato cadetto svedese. La partita si disputa al Nya Parken di Norrköping, con calcio d’inizio fissato alle 13:00.

Il match mette di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con obiettivi differenti: l’IFK Norrköping punta a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre il Sandvikens cerca continuità dopo un rendimento più altalenante. Guarda ora Norrkoping-Sandvikens GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Norrkoping

L’IFK Norrköping sta disputando una stagione positiva e occupa il secondo posto in classifica con 29 punti dopo 15 giornate, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

La squadra ha realizzato 26 gol, subendone solamente 10, dimostrando una buona solidità sia nella fase offensiva sia in quella difensiva.

Nell’ultimo incontro di campionato è arrivato un successo importante contro il Sandvikens per 3-0, mentre in precedenza la formazione di Norrköping aveva ottenuto risultati positivi contro Östersunds (2-0 in trasferta), Varbergs BoIS (2-0 in casa) e Oddevold (2-1 fuori casa).

Tra le mura amiche l’IFK Norrköping si conferma una squadra molto affidabile: nelle ultime 10 gare interne ha raccolto 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Qui Sandvikens

Il Sandvikens occupa una posizione di metà classifica, precisamente il decimo posto con 19 punti dopo 15 partite. Il bilancio stagionale è composto da 5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte.

La formazione ospite ha segnato 24 reti, ma ha mostrato qualche problema nella fase difensiva, con 20 gol incassati.

L’ultimo periodo è stato caratterizzato da risultati alterni: dopo la pesante sconfitta contro l’Helsingborg (1-4), il Sandvikens ha trovato una vittoria importante contro l’IK Brage (3-2) e contro il Falkenbergs (4-2), mostrando comunque buone capacità offensive.

In trasferta il rendimento resta meno convincente: nelle ultime 10 gare lontano da casa sono arrivate 5 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte.

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