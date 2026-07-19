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L’Halmstad ospita l’Hacken in una sfida valida per la tredicesima giornata di Allsvenskan, il massimo campionato svedese. Il match andrà in scena domenica 19 luglio all’Örjans Vall di Halmstad, con calcio d’inizio fissato alle 16:30.

La gara mette di fronte due formazioni che arrivano all’appuntamento con stati d’animo differenti: da una parte un Halmstad alla ricerca di punti pesanti per rilanciarsi in classifica, dall’altra un Hacken intenzionato a interrompere il momento negativo e a rimanere agganciato alle zone alte della graduatoria. Guarda ora Halmstad-Hacken GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Halmstad

L’Halmstad vive una fase complicata della stagione e occupa l’ultimo posto in classifica con appena 6 punti conquistati in 12 partite, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi e 8 sconfitte.

La squadra allenata da Stuart Baxter non riesce a trovare continuità e arriva al confronto contro l’Hacken dopo tre sconfitte consecutive. Negli ultimi incontri sono arrivati i ko contro il Malmo (5-2), il Vasteras (3-1 in casa) e il Djurgarden (3-0).

Tra le mura amiche il rendimento è leggermente migliore, con 5 punti raccolti in 6 gare, ma servirà una prestazione di grande attenzione per fermare un avversario che punta alle prime posizioni.

Qui Hacken

Situazione decisamente diversa per l’Hacken, che si presenta alla partita da quarta forza del campionato con 20 punti, a una sola lunghezza dall’AIK terzo e a tre punti dal secondo posto occupato dall’Hammarby.

I gialloneri avevano iniziato bene il torneo, ottenendo 5 vittorie e 5 pareggi nelle prime 10 giornate, ma nelle ultime uscite hanno rallentato il proprio cammino incassando due sconfitte consecutive.

L’Hacken è reduce dal pesante ko interno contro il Djurgarden (4-2) e dalla battuta d’arresto esterna contro l’Orgryte (4-3). In trasferta, comunque, la squadra ha già conquistato 9 punti in 6 partite, dimostrando di avere buone capacità anche lontano dal proprio stadio.

Halmstad-Hacken, probabili formazioni

: Ronning; Boman, Gregor, Tougjas, Kaib; Allansson, Ascone; Kapsimalis, Arvidsson, Carneil; Faraj.: Stuart Baxter

Hacken (4-2-3-1): Linde; Wembangomo, Hilvenius, Helander, Samuelsson; Hestnes, Doumbia; Svanback, Rygaard, Lindberg; Lindgren. Allenatore: Jens Gustafsson

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