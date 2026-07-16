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Il secondo turno dell’ATP Bastad propone la sfida sulla terra battuta tra Alejandro Tabilo e Lautaro Midón, due giocatori con momenti di forma differenti ma pronti a contendersi l'accesso al turno successivo del torneo svedese. Il cileno, numero 31 del ranking ATP, parte con una posizione di classifica nettamente superiore rispetto all'argentino, attuale numero 213 del mondo, ma dovrà fare attenzione all'entusiasmo del giovane qualificato, arrivato a Bastad dopo tre vittorie consecutive. Il match si presenta quindi come un confronto tra esperienza e continuità, con Tabilo chiamato a ritrovare il proprio miglior tennis sulla terra rossa. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui TabiloAlejandro Tabilo arriva alla sfida con qualche dubbio legato al rendimento recente. Il cileno ha ottenuto soltanto quattro vittorie nelle ultime dieci partite, mostrando diverse difficoltà soprattutto nella gestione degli scambi prolungati e nella continuità dei risultati. Dopo un buon percorso al Roland Garros, dove ha raggiunto gli ottavi di finale, il suo rendimento è calato durante la stagione sull’erba, senza riuscire a conquistare successi. A Bastad entrerà direttamente al secondo turno e proverà a sfruttare la maggiore esperienza e il suo miglior adattamento alla superficie.
Qui MidonLautaro Midón, invece, arriva all'appuntamento in grande fiducia. L'argentino ha conquistato tre vittorie consecutive nel torneo svedese, superando le qualificazioni e poi eliminando al primo turno Facundo Díaz Acosta, numero 110 del ranking ATP, con una rimonta di carattere. Il giovane sudamericano sta mostrando solidità al servizio e grande aggressività da fondo campo, elementi che potrebbero creare problemi a un Tabilo ancora alla ricerca della migliore condizione.
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