Elisabetta Cocciaretto continua a sorprendere e nei quarti di finale del WTA 500 di Washington 2026 si trova davanti l'ostacolo più difficile del torneo: Naomi Osaka. L'azzurra arriva all'appuntamento dopo aver ribaltato i pronostici contro due avversarie di alto livello e sogna di conquistare una prestigiosa semifinale sul cemento americano. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Cocciaretto-Osaka: dove vedere il WTA di Washington in Tv e Streaming

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Qui Cocciaretto

Il percorso di Cocciaretto è stato fin qui impeccabile. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da risultati altalenanti, la marchigiana ha ritrovato fiducia proprio a Washington, imponendosi in rimonta su Clara Tauson al termine di una maratona di oltre tre ore e superando successivamente anche Emma Navarro, confermando una crescita sia sul piano del gioco sia su quello mentale. Due successi che le hanno restituito consapevolezza e che le permettono di affrontare il match senza particolari pressioni.

Qui Osaka

Dall'altra parte della rete ci sarà unain costante crescita. La giapponese, quattro volte campionessa Slam, ha costruito gran parte dei suoi successi proprio sul cemento e sembra aver ritrovato sensazioni positive dopo un periodo complicato. Ai quarti è arrivata beneficiando del ritiro di, ma nelle partite disputate ha mostrato un tennis solido e una condizione in miglioramento. L'unico precedente tra le due risale al, quando fu la giapponese a imporsi sulla stessa superficie.

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