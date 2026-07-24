Venerdì 24 luglio, all'Energi Viborg Arena, il Viborg riceve l'Odense nella gara inaugurale della stagione. I padroni di casa partono con i favori del pronostico grazie al migliore piazzamento ottenuto nello scorso torneo, ma i precedenti più recenti raccontano di un'Odense capace di imporsi nelle ultime due sfide dirette, compresa quella disputata proprio sul campo del Viborg. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VIBORG-ODENSE CLICCA SU BET365.

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Qui Viborg

Il Viborg si presenta ai nastri di partenza dopo aver chiuso la scorsa stagione al quinto posto, posizione confermata anche al termine dei playoff, senza però riuscire a conquistare uno dei pass disponibili per le competizioni europee. Durante la regular season la formazione biancoverde ha costruito gran parte del proprio rendimento tra le mura amiche, collezionando sei vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Nella fase finale del campionato, invece, il rendimento casalingo è calato sensibilmente, con una sola vittoria nelle cinque gare disputate

Qui Odense

L'Odense, invece, arriva all'esordio dopo un campionato concluso all'ottavo posto, risultato maturato anche a causa di un finale di stagione poco brillante, con quattro partite consecutive senza successi prima della seconda fase. Inserita nel gruppo salvezza, la squadra è comunque riuscita a mantenere un margine rassicurante sulla zona retrocessione, pur senza ritrovare una reale continuità di risultati.

Viborg-Odense, probabili formazioni

(4-3-3): Lund; Bidstrup, Kirkegaard, Anyembe, Kuzmic; Jorgensen, Gronning, Beck; Jalal Karchoud, Hanza, Nouck.

Odense (4-3-1-2): Myhra; Therkildsen, Gomez, Askou, McCoy; Arp, Falk, Keskinen; Suhonen; Ganaus, Niemiec.

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