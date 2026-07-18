Criciuma-Vila Nova: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie B brasiliana su Bet365
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La Serie B brasiliana propone una sfida di alta classifica tra Criciúma e Vila Nova, due squadre che arrivano all'appuntamento occupando rispettivamente il primo e il secondo posto della graduatoria. All’Estádio Heriberto Hülse va in scena un confronto dal peso specifico elevato: entrambe hanno costruito finora un percorso da protagoniste e un risultato negativo potrebbe rallentare le ambizioni di promozione diretta. Guarda ora Criciuma-Vila Nova GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Criciuma
Il Criciúma si presenta alla sfida con grande fiducia, forte di un periodo positivo che lo vede imbattuto nelle ultime cinque partite, con quattro vittorie e un pareggio. L’ultimo successo è arrivato in trasferta contro il Ponte Preta, un 2-1 che ha confermato la continuità della formazione guidata da una struttura molto solida. In campionato il bilancio complessivo parla di nove vittorie, sei pareggi e appena due sconfitte, con una squadra capace di abbinare efficacia offensiva e grande organizzazione difensiva.
Davanti al proprio pubblico il Criciúma rappresenta un avversario particolarmente difficile da affrontare: ha trovato almeno un gol nelle ultime 18 gare casalinghe di Serie B e tende a indirizzare le partite già nelle prime fasi, tanto da essere passato in vantaggio all’intervallo nelle ultime sette sfide di campionato.
Qui Vila NovaIl Vila Nova arriva allo scontro diretto dopo una battuta d’arresto contro lo Juventude, una sconfitta per 1-0 che ha interrotto una fase caratterizzata da risultati alterni. Nelle ultime cinque partite la squadra ha raccolto due vittorie e tre sconfitte, mostrando meno continuità rispetto agli avversari. Il percorso stagionale resta comunque positivo, con nove successi, quattro pareggi e quattro ko, numeri che spiegano il secondo posto in classifica.
Criciuma-Vila Nova, probabili formazioni
Criciuma (3-4-2-1): Airton; Alves, Fagundes, Martins; Lepo, Lobo, Biasi, Hermes; Otero, Mateus; Waguininho. Allenatore: Eduardo Baptista
Vila Nova (4-2-3-1): Helton Leite; Elias, Pedro Romano, Anderson, Willian Formiga; Willian Maranhão, João Vieira; Bruno Xavier, Marquinhos Gabriel, Higor; Gabriel. Allenatore: Guto Ferreira.
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