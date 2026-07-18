La Serie B brasiliana propone una sfida di alta classifica tra Criciúma e Vila Nova, due squadre che arrivano all'appuntamento occupando rispettivamente il primo e il secondo posto della graduatoria. All’Estádio Heriberto Hülse va in scena un confronto dal peso specifico elevato: entrambe hanno costruito finora un percorso da protagoniste e un risultato negativo potrebbe rallentare le ambizioni di promozione diretta. Guarda ora Criciuma-Vila Nova GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Criciuma-Vila Nova: dove vedere la Serie B brasiliana in Tv e Streaming

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Qui Criciuma

Il Criciúma si presenta alla sfida con grande fiducia, forte di un periodo positivo che lo vede imbattuto nelle ultime cinque partite, con quattro vittorie e un pareggio. L’ultimo successo è arrivato in trasferta contro il Ponte Preta, un 2-1 che ha confermato la continuità della formazione guidata da una struttura molto solida. In campionato il bilancio complessivo parla di nove vittorie, sei pareggi e appena due sconfitte, con una squadra capace di abbinare efficacia offensiva e grande organizzazione difensiva.

Davanti al proprio pubblico il Criciúma rappresenta un avversario particolarmente difficile da affrontare: ha trovato almeno un gol nelle ultime 18 gare casalinghe di Serie B e tende a indirizzare le partite già nelle prime fasi, tanto da essere passato in vantaggio all’intervallo nelle ultime sette sfide di campionato.

Qui Vila Nova

Criciuma-Vila Nova, probabili formazioni

Ilarriva allo scontro diretto dopo una battuta d’arresto contro lo Juventude, una sconfitta per 1-0 che ha interrotto una fase caratterizzata da risultati alterni. Nelle ultime cinque partite la squadra ha raccolto due vittorie e tre sconfitte, mostrando meno continuità rispetto agli avversari. Il percorso stagionale resta comunque positivo, con nove successi, quattro pareggi e quattro ko, numeri che spiegano il secondo posto in classifica.

Criciuma (3-4-2-1): Airton; Alves, Fagundes, Martins; Lepo, Lobo, Biasi, Hermes; Otero, Mateus; Waguininho. Allenatore: Eduardo Baptista

Vila Nova (4-2-3-1): Helton Leite; Elias, Pedro Romano, Anderson, Willian Formiga; Willian Maranhão, João Vieira; Bruno Xavier, Marquinhos Gabriel, Higor; Gabriel. Allenatore: Guto Ferreira.

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