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La Serie B brasiliana propone un confronto molto equilibrato tra Atlético GO e Athletic Club, due squadre separate da un solo punto in classifica e ancora in corsa per avvicinarsi alla zona playoff. All’Estádio Antônio Accioly va in scena una sfida nella quale entrambe cercheranno tre punti fondamentali per dare maggiore slancio alla propria stagione. I padroni di casa arrivano con il morale risollevato dopo un successo importante, mentre gli ospiti puntano a ritrovare continuità dopo un periodo caratterizzato da diversi pareggi e qualche difficoltà offensiva. Guarda ora Atletico GO-Athletic Club GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui Atletico GOL’Atlético GO arriva alla partita dopo una vittoria di misura per 1-0 contro il Fortaleza, risultato che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia dopo un periodo altalenante. Nelle ultime cinque gare il bilancio parla di due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con una media di 1,4 gol segnati e 1,4 subiti a partita. In campionato il rendimento complessivo è di sei successi, sei pareggi e cinque sconfitte, con una squadra che ha mantenuto un equilibrio quasi perfetto tra fase offensiva e difensiva.
Qui Athletic ClubL’Athletic Club arriva alla sfida dopo il pareggio senza reti contro il Ceará, un risultato che ha confermato le difficoltà offensive mostrate nelle ultime settimane. Nelle cinque partite più recenti la squadra ha ottenuto una sola vittoria, due pareggi e due sconfitte, segnando appena 0,4 gol di media e subendone 0,8 a partita. Il rendimento stagionale resta comunque positivo, con cinque vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte, numeri che testimoniano una squadra difficile da superare.
Atletico GO-Athletic Club, probabili formazioni
Atletico GO (4-2-3-1): Vitor; Ewerthon, Tito, Barreto, Lopes; Indio, Cristiano; Guilherme Marques, Marrony, Soares; Gustavo Coutinho. Allenatore: Eduardo Souza
Athletic Club (4-2-3-1): Glauco; Ynaiã, Danilo, Edson, Yuri; Fumaça, Rômulo; Welinton Torrão, David Braga, Paulinho; Denilson.
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