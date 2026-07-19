L’Hammarby affronta il Degerfors nella sfida valida per la tredicesima giornata di Allsvenskan, il massimo campionato svedese. La partita è in programma domenica 19 luglio alla 3Arena di Stoccolma, con calcio d’inizio fissato alle 16:30.

Il confronto vede partire nettamente favorito l’Hammarby, protagonista di un ottimo rendimento casalingo e in piena corsa per le zone alte della classifica. Il Degerfors, invece, arriva all’appuntamento in un momento complicato e alla ricerca di punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. Guarda ora Hammarby-Degerfors GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

IL MATCH TRA HAMMARBY E DEGERFORS SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA

Hammarby-Degerfors: dove vedere l'Allsvenskan in Tv e Streaming

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardarecomodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Hammarby-Degerfors nel palinsesto Live

Qui Hammarby

L’Hammarby occupa il secondo posto in classifica con 23 punti ed è in piena lotta per il vertice del campionato. La squadra allenata da Henrik Rydstrom ha ritrovato entusiasmo dopo un periodo difficile, grazie a due vittorie consecutive contro Elfsborg (2-1 in trasferta) e Kalmar (2-0 in casa).

Dopo aver incassato tre sconfitte di fila contro GAIS, AIK e Hacken, la formazione di Stoccolma ha saputo reagire, tornando a mostrare solidità e qualità offensiva.

Davanti al proprio pubblico l’Hammarby ha costruito gran parte del suo percorso: con 16 punti conquistati in 7 gare interne è, insieme al Sirius, la squadra con il miglior rendimento casalingo del torneo, grazie a 5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 22 gol segnati e appena 5 subiti.

Qui Degerfors

Il Degerfors vive invece una fase negativa e si trova in terzultima posizione con 10 punti, a tre lunghezze dalla zona salvezza.

La squadra guidata da Henok Goitom non riesce a trovare la vittoria da otto partite consecutive, periodo nel quale ha raccolto quattro pareggi e quattro sconfitte. L’ultimo successo risale al 23 aprile, quando il Degerfors superò l’AIK per 2-1 davanti al proprio pubblico.

Anche il rendimento in trasferta evidenzia alcune difficoltà: sono appena 5 i punti conquistati lontano da casa in 5 partite, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte.

Hammarby-Degerfors, probabili formazioni

: Hahn; Skoglund, Fofana, Winther, Persson, Karlsson, Tekie, Madjed, Besara, Lind, Abraham.: Henrik Rydstrom

Degerfors: Igonen; Ohlsson, Moro, Diatara, Gideon, Hussein, Karlsson, Barsoum, Taranis, Vukojevic. Allenatore: Henok Goitom

Guarda ora Hammarby-Degerfors GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

IL MATCH TRA HAMMARBY E DEGERFORS SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA