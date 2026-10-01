La classifica mette già qualcosa di importante sul tavolo. Venerdì 2 ottobre 2026 alle ore 20:45, lo Stade de France di Saint-Denis ospiterà Francia-Italia, terza giornata del Gruppo 1 della Nations League. I Bleus arrivano all'appuntamento con sei punti, mentre gli Azzurri inseguono a quota tre insieme al Belgio. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Per la Nazionale di Roberto Mancini è il terzo appuntamento di una sequenza particolarmente ravvicinata. Dopo due partite dai volti quasi opposti, Parigi rappresenta soprattutto un test per capire quale sia oggi la reale dimensione dell'Italia. Dall'altra parte c'è una Francia che con Zinedine Zidane ha cominciato vincendo sempre, senza però riuscire ancora a esprimere con continuità tutto il proprio potenziale. Per seguire lo sport in diretta e scoprire gli appuntamenti disponibili, VAI ALLE DIRETTE SPORTIVE SU GOLDBET, CONSULTA GLI EVENTI IN PROGRAMMA SU LOTTOMATICA oppure SCOPRI IL PALINSESTO LIVE DI VINCITÙ.

Francia-Italia in TV e streaming: diretta in chiaro su Rai 1

Zidane ha sei punti, ma la Francia cerca ancora la sua versione migliore

La partita traavrà una copertura differente rispetto agli altri incontri del girone. Il match sarà infatti, con collegamento dedicato alla sfida dello Stade de France. La telecronaca sarà affidata ad, affiancato daal commento tecnico. A bordo campo ci sarà Tiziana Alla, mentre Alessandra D'Angiò e Fabrizio Tumbarello si occuperanno delle interviste. In studio Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Per chi preferisce seguire, la diretta sarà disponibile gratuitamente su. Sky proporrà invece la partita, disponibile anche su NOW e Sky Go, con la telecronaca di Fabio Caressa e il commento di Beppe Bergomi.Il cambio in panchina non ha modificato almeno una cosa: lacontinua a vincere., arrivato dopo la conclusione dell'era Deschamps, ha raccolto sei punti nelle prime due giornate e portato immediatamente i Bleus da soli in testa al Gruppo 1. Il percorso, però, è stato meno semplice di quanto dicano i risultati.

Contro la Turchia un errore della difesa avversaria ha aperto la strada alla rete decisiva di Mbappé, mentre contro il Belgio è stato necessario aspettare l'88' per il gol di Michael Olise che ha deciso l'incontro. La Francia è dunque a punteggio pieno, ma Zidane sta ancora cercando continuità e automatismi all'interno di una squadra entrata da pochissimo in un nuovo ciclo. Contro il Belgio, inoltre, il ct aveva già annunciato rotazioni anche per gestire un calendario molto concentrato.

BURSA, TURCHIA - 28 SETTEMBRE: Alessandro Bastoni dell'Italia festeggia il primo gol della sua squadra con i compagni durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Turchia e Italia all'Atatürk Spor Kompleksi Matli Stadyumu il 28 settembre 2026 a Bursa, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Dallo 0-2 al 4-1: l'Italia arriva a Parigi dopo aver cambiato faccia

Le prime due giornate hanno invece raccontato. L'esordio all'Olimpico contro il Belgio aveva prodotto uno 0-2 difficile da assorbire, ma la risposta è arrivata immediatamente nella trasferta contro la Turchia. A Bursa gli Azzurri hanno indirizzato la partita già nella prima mezz'ora grazie alle reti di

Il secondo tempo è stato più complicato e Yılmaz ha provato a riaprire l'incontro, ma l'Italia ha reagito senza concedere alla Turchia la possibilità di completare la rimonta: Pio Esposito ha trovato il quarto gol e fissato il risultato sull'1-4. Una vittoria che ha riportato la squadra di Mancini a tre punti e che rende lo scontro di Saint-Denis particolarmente significativo per la classifica.

Olise e Barcola contro Kayode e Calafiori: sulle fasce può cambiare la partita

La disposizione iniziale potrebbe essere speculare, con entrambe le squadre orientate verso il, ma il modo di occupare il campo promette differenze importanti. La Francia dispone di giocatori capaci di creare superiorità nell'uno contro uno e può cercare continuamente l'isolamento degli esterni, soprattutto con. Per l'Italia diventerà quindi decisivo il comportamento die Calafiori, che dovranno scegliere quando accompagnare l'azione senza lasciare troppo campo alle proprie spalle. Tonali e Barella possono invece diventare fondamentali nell'aggressione della zona centrale e nelle transizioni.

Dall'altra parte, Pio Esposito offre agli Azzurri un riferimento centrale capace di lavorare anche spalle alla porta. Se Cambiaghi e Kean riusciranno ad attaccare rapidamente gli spazi creati dal centravanti, la linea composta da Kalulu, Upamecano, Konaté e Truffert potrebbe essere costretta a difendere correndo verso la propria porta.

ROMA, ITALIA - 25 SETTEMBRE: Davide Frattesi dell'Italia contende il pallone a Romeo Lavia durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico il 25 settembre 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi/Getty Images)

Cherki dirige i Bleus, Mancini conferma Pio Esposito al centro dell'attacco: le probabili formazioni

dovrebbe affidarsi al. Maignan sarà il portiere, con Kalulu, Upamecano, Konaté e Truffert a comporre la linea difensiva. A centrocampo spazio a, Camavinga e Rabiot, mentre davantie Barcola dovrebbero accompagnare Dembélé. Anche Robertodovrebbe partire dal. Davanti a Donnarumma agiranno Kayode,, Bastoni e Calafiori., Tonali e Barella formeranno il centrocampo, mentre Cambiaghi e Kean partiranno ai lati di Pio Esposito.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Upamecano, Konaté, Truffert; Cherki, Camavinga, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola. Ct Zidane.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Fagioli, Tonali, Barella; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean. Ct Mancini.

Francia-Italia: data, orario e canali