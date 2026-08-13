La stagione de LaLiga è ormai alle porte e il Real Madrid conta di farsi trovare pronto al 100%. Ma qui non stiamo parlando tanto della squadra, quanto dell'impianto che ospita le partite casalinghe dei blancos, il Santiago Bernabeu. Uno degli stadi più iconici del calcio mondiale è stato sottoposto a lavori di ristrutturazione negli ultimi anni e ora è diventato una vera e propria "astronave all'avanguardia". Manca solo la ciliegina sulla torta.

Real Madrid, pronto il debutto del nuovo nome sulla Castellana

la scritta commerciale dello stadio sulla facciata Castellana, accanto allo stemma del club. Questa istallazione sarà retroilluminata per migliorarne la visibilità dopo il tramonto e permetterà di vedere chiaramente dall'esterno l'identità dello stadio, proprio come in passato. Ma in fin dei conti non si tratta di una novità assoluta.

🏟️ Se colocan las letras de “Bernabéu” en el feudo madridista.



💡 En el interior se ha instalado ya el segundo anillo LED.



📸 @jesusram1902 pic.twitter.com/9C1yA0Kukz — Iván Santos (@IvanSantoss21) August 13, 2026

Il Santiago Bernabeu si prepara a presentare altre novità, forse quella più attesa dai tifosi del

La scorsa estate, infatti, il club aveva già effettuato dei test con la lettera "B" di Bernabéu (il nome che comparirà) per determinarne le dimensioni e il carattere ideali, analizzando l'aspetto dall'esterno e da diverse prospettive. I lavori sono ripresi una settimana fa, con l'inizio della costruzione e l'installazione della struttura da parte degli operai. Inoltre, all'interno sono già stati effettuati i test sul banner LED del secondo anello, la cui installazione è iniziata alla fine della scorsa stagione e che dovrebbe essere pronto per la partita d'esordio in campionato mercoledì 26 contro la Real Sociedad.

MADRID, SPAGNA - 23 MAGGIO: Veduta generale dell'interno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Athletic Club allo stadio Santiago Bernabéu, il 23 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La vera novità, invece, dovrebbe riguardare il livello stradale dell'impianto. Il club sta valutando l'installazione di una struttura metallica, in linea con la facciata, che mostrerà il nome dello stadio e lo stemma del Real Madrid in Plaza de los Sagrados Corazones, ovvero la piccola piazza dove si trova il mercato del Bernabéu. Il motivo è che questa è l'area in cui i tifosi scattano più foto, quindi questa aggiunta renderebbe il luogo ancora più attraente per la folla di visitatori che affolla lo stadio ogni giorno.