Il Monza ha annunciato attraverso un comunicato che il tecnico croato guiderà la prima squadra, aprendo un nuovo capitolo della propria carriera dopo la conclusione anticipata del rapporto con l'Atalanta. Per la squadra brianzola si tratta di una scelta forte, affidare la panchina a un allenatore esperto e dalla forte identità tattica per affrontare al meglio il ritorno in Serie A nonostante le ultime deludenti avventure del tecnico croato. Infatti le sue ultime avventure sono finite male, l'ultima con l'Atalanta che dopo il suo addio sembrava aver ritrovato la strada giusta facendo pensare a tutti che Juric non fosse un allenatore da squadra Top.

La carriera di Juric però parla soprattutto attraverso gli ottimi lavori svolti con Hellas Verona e Torino, dove è riuscito a valorizzare numerosi calciatori e a costruire squadre capaci di competere anche contro avversari di livello superiore.

Juric al Monza: il Comunicato Ufficiale

La società ha deciso di affidare la panchina a Ivan Juric dopo la promozione dalla Serie B. Il tecnico croatonella nuova avventura in Serie A. L'annuncio, atteso nelle ultime settimane, è arrivato oggi attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club, che ha confermato l'accordo con l'allenatore e dato il via al nuovo corso biancorosso.

UDINE, ITALIA - 01 NOVEMBRE: Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, osserva il campo durante la partita di Serie A tra Udinese Calcio e Atalanta BC allo Stadio Friuli il 01 novembre 2025 a Udine, Italia. (Foto di Timothy Rogers/Getty Images)

Ecco il comunicato ufficiale del Monza: "AC Monza comunica che dal 1 luglio 2026 Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa. Nato a Spalato il 25 agosto 1975, da calciatore veste le maglie di Hajduk Spalato, Siviglia, Albacete, Crotone e Genoa.

Dopo le esperienze da assistente tecnico e allenatore in seconda con Inter e Palermo e dopo aver guidato la Primavera del Genoa, nel 2014-15 esordisce come primo allenatore al Mantova in Serie C. Nella stagione successiva, alla sua prima panchina in Serie B, conduce il Crotone a una storica prima Promozione in Serie A.

Nell’estate 2016 torna al Genoa e debutta in Serie A come allenatore, centrando a fine stagione l’obiettivo salvezza. La sua esperienza in Liguria finisce nel 2019, quando viene scelto dall’Hellas Verona. Splendida la sua avventura in gialloblu, con un nono e un decimo posto conquistati in Serie A, mostrando un gioco brillante e divertente che fa sognare i tifosi.

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Nell’estate 2021 si trasferisce sulla, dove rimane per tre stagioni confermando le sue qualità e. Dopo aver allenato i giallorossi, intraprende una nuova esperienza in Inghilterra alla guida delprima di tornare in Italia, all’Atalanta. Con i bergamaschi arricchisce ulteriormente il proprio curriculum,

Allenatore di grande carisma ed esperienza, capace di portare alle sue squadre intensità e un gioco aggressivo e spregiudicato, Juric è pronto ora per una nuova emozionante avventura in Serie A col Monza. Benvenuto Mister!".