Il Monza torna alle origini. Dal 1° luglio lo stadio biancorosso riacquisterà ufficialmente la storica denominazione di "Stadio Brianteo", archiviando il nome U-Power Stadium adottato nel settembre 2020 in seguito all'accordo di sponsorizzazione con l'azienda brianzola. La scadenza della partnership commerciale segna la fine di un capitolo iniziato durante la gestione Fininvest, con il club guidato dalla famiglia Berlusconi e reduce dal ritorno in Serie B. Una scelta che riporta in vita un nome rimasto nel cuore dei tifosi, molti dei quali non hanno mai smesso di chiamare l'impianto semplicemente Brianteo. Il cambio di denominazione arriva in una fase di rinnovamento societario: prima l'uscita di scena di Fininvest, poi il passaggio di proprietà al fondo statunitense Beckett Layne Ventures.

Monza, lo stadio torna a chiamarsi Brianteo dopo cinque anni

Dal 1° luglio iltornerà ufficialmente a disputare le proprie gare casalinghe allo Stadio Brianteo. Si conclude infatti l'accordo di naming rights con U-Power, ilspecializzato in calzature e abbigliamento da lavoro che dal settembre 2020 aveva legato il proprio nome all'impianto biancorosso in occasione del ritorno del club in Serie B. Laera nata durante la gestione della famiglia Berlusconi e rappresentava uno dei simboli del progetto che ha accompagnato il Monza fino alla storica promozione in Serie A. Nonostante il cambio di denominazione, per molti sostenitori l'impiantonome con cui era stato inaugurato dopo la posa della prima pietra nel novembre 1982.

MONZA, ITALIA - 25 APRILE 2026: Veduta generale dell'interno dello stadio prima della partita di Serie C tra Inter U23 e Union Brescia, disputata all'U-Power Stadium il 25 aprile 2026 a Monza, Italia. (Foto di Antonino Lagana - Inter/Inter via Getty Images)

Nel corso della sua storia lo stadio ha ospitato non solo partite di calcio, ma anche importanti concerti ed eventi, diventando uno dei principali punti di riferimento della città. Negli ultimi anni la struttura è stata inoltre interessata da interventi di ammodernamento che ne hanno valorizzato gli impianti e la funzionalità, fino a essere inserita tra i luoghi visitabili durante le Giornate FAI. Il ritorno alla storica denominazione coincide con una fase di cambiamenti anche sul piano societario: Fininvest ha infatti concluso la propria esperienza alla guida del club dopo otto anni, lasciando il controllo al fondo americano Beckett Layne Ventures, chiamato a inaugurare una nuova era nella storia del Monza.