L'Inghilterra conquista i quarti di finale del Mondiale 2026 al termine di una sfida spettacolare contro il Messico, vinta con il brivido e accompagnata da un acceso dibattito arbitrale. Al termine della gara, il commissario tecnico Thomas Tuchel ha duramente criticato la direzione di gara, mentre Jude Bellingham ha preferito affidarsi all'ironia per evitare possibili sanzioni.

Tra proteste e "risate", Bellingham e Tuchel e non solo sulla sfida di stanotte

🚨 Jude Bellingham: “I will not speak about the referee because I want to play in the next match.” 🤣 pic.twitter.com/WKsaqAmY98 — Madrid Xtra (@MadridXtra) July 6, 2026

Gli inglesi avevano indirizzato il match già nel primo tempo grazie a una doppietta di, capace di segnare due reti in appena due minuti. Il Messico, però, aveva accorciato le distanze prima dell'intervallo con, riaprendo una partita destinata a diventare ancora più intensa nella ripresa dove i padroni di casa dopo il gol subito darispondono con. Nel finale poi la partita diventa una "guerra di nervi" tra scontri, falli e gioco spezzettato che ha reso la rimonta impossibile.

A strappare un sorriso, all'inizio, è stato Jude Bellingham, protagonista assoluto della gara con una doppietta. Interrogato sull'arbitraggio, il centrocampista del Real Madrid ha preferito evitare qualsiasi polemica: "Non parlerò dell'arbitro perché voglio giocare anche la prossima partita", ha detto sorridendo, lasciando intendere tutto il suo pensiero senza aggiungere altro. Tra episodi controversi, interventi del VAR e dichiarazioni al vetriolo, la qualificazione dell'Inghilterra ai quarti lascia in eredità anche un acceso dibattito sulla qualità degli arbitraggi in questo Mondiale.

Di tutt'altro avviso Thomas Tuchel, che nel post partita ha sfogato tutta la sua frustrazione: "Non è abbastanza. Gli arbitri non sono semplicemente all'altezza e nemmeno i quarti ufficiali. Questa è la verità. Il rigore assegnato al Messico è davvero un chiaro ed evidente errore? Assolutamente no. Hanno ribaltato una situazione in cui l'arbitro non aveva nemmeno fischiato fallo e per me è stato assurdo questo atteggiamento", ha dichiarato il ct inglese.