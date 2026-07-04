Marcus Rashford sarà uno dei nomi caldi in questa sessione estiva di calciomercato. Attualmente impegnato con l'Inghilterra nel Mondiale, l'attaccante ha da poco concluso la sua esperienza con il Barcellona (almeno per ora) a causa del rifiuto da parte del club blaugrana di pagare al Manchester United i 30 milioni utili per il riscatto. Ad oggi, dunque, il suo futuro rimane incerto ma il classe '97 ha già fatto chiarezza su quando verrà decisa la sua nuova squadra.

Barcellona, Rashford è un capitolo chiuso? Le parole dell'attaccante inglese

🚨 Marcus Rashford on his future: “I was very clear…. I wanted any move done before the World Cup. If it’s not, I wanted it to wait until after. I want to be fully present in the moment”.



“We’re fighting for something special.” pic.twitter.com/38TP8wsQf9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Il futuro di Marcus Rashford è ad oggi tutto un'incognita. Dopo la sua stagione da protagonista con il(13 reti in 44 presenze), l'attaccante inglese aveva più volte dichiarato di voler continuare a vestire la maglia blaugrana ma il mancato accordo sul riscatto con ilha fatto saltare tutto. Un duro colpo per l'ormai ex numero 14 dei catalani che, dunque, una volta concluso il Mondiale tornerà all'ombra dell'Old Trafford in attesa di conoscere la sua nuova destinazione.

Nel frattempo, il 27 enne ha rilasciato alcune dichiarazioni relative a quando si potrà conoscere il suo futuro: "Sono stato molto chiaro con tutti i soggetti coinvolti - ha dichiarato l'attaccante inglese - Volevo che qualsiasi trasferimento fosse finalizzato prima dei Mondiali. In caso contrario, volevo che si aspettasse la fine del torneo. Voglio essere pienamente presente in quel momento." Marcus Rashford, come ricordiamo, scenderà in campo lunedì notte nella sfida contro il Messico valevole per gli ottavi di finale.

BARCELLONA, SPAGNA - 28 SETTEMBRE: Marcus Rashford del FC Barcelona applaude i tifosi dopo essere stato sostituito durante la partita LaLiga EA Sports tra FC Barcelona e Real Sociedad all'Estadi Olimpic Lluis Companys il 28 settembre 2025 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Dalle sue parole, dunque, si può dedurre che molto difficilmente lo si vedrà di nuovo agli ordini di Hansi Flick e adesso resta da capire se tornerà a giocare con il Manchester United, con il quale ha ancora due anni di contratto, o se verrà nuovamente ceduto. Su di lui si sono fatti avanti già diversi club di Premier League, tra cui l'Aston Villa, con il quale Rashford ha già giocato nella stagione 2024-25. Lo si saprà solo dopo il Mondiale.