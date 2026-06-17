Tripletta di Messi e Scaloni non può fare altro che emozionarsi. Al momento della sostituzione del numero 10 dell'albiceleste, il commissario tecnico degli argentini si è mostrato visibilmente commosso, prima di abbracciare il suo gioiello.

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Messi fa emozionare Scaloni

LUSAIL CITY (QATAR), 9 DICEMBRE 2022 – Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, festeggia con Lionel Messi dopo la vittoria ai calci di rigore nei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Paesi Bassi e Argentina, disputati al Lusail Stadium il 9 dicembre 2022 a Lusail City, in Qatar. (Foto di Matthias Hangst/Getty Images)

Nella gara d'esordio dell'Argentina al Mondiale, contro l'Algeria, abbiamo avuto modo di assistere per l'ennesima volta ad una partita fantastica di Leo Messi. La pulga ha messo a segno una tripletta, rendendosi il mattatore di un avversario che non ha potuto fare altro se non guardare e ammirarlo. Calciatore più anziano a mettere a segno una tripletta, primo in classifica capocannonieri nella storia del mondiale, primo nella statistica dei gol da fuori, e altri record. Tutti stracciati in una notte, e tutti stracciati al sesto mondiale. Infinito.

A godere del numero 10 è tutta l'Argentina. L'ex stella del Barcellona ha dimostrato, come se ce ne fosse bisogno, di essere ancora decisivo. Ed ha affermato davanti a tutto il mondo che l'Argentina non lascerà andare la Coppa del Mondo, anzi punterà a rivincerla. Ed insieme a tutto il popolo argentino, a sentirsi onorato di poter contare su un calciatore così è l'altro Lionel. Il commissario tecnico dell'albiceleste, Lionel Scaloni, si è lasciato andare ad un pianto commosso al momento della sostituzione del numero 10.

Lionel Scaloni sobre porque estava chorando na hora que o Messi foi substituído:



"Eu chorei porque é a última Copa do Mundo do Messi, está acabando e toda vez que eu penso nisso eu começo a chorar. É um privilégio assistir esse cara jogar." 🥺



pic.twitter.com/yhu0CDWViJ — LM10 Brasil (@MessiLeoBrasil_) June 17, 2026

Intervistato al termine della gara, Scaloni ha spiegato il perchè della sua commozione. "Ho pianto perché questo è l'ultimo Mondiale di Messi. Sta finendo e, ogni volta che ci penso, mi viene da piangere". Come piangeremo tutti una volta che Lionel dirà basta. Ma il momento non è adesso, e possiamo ancora godere delle giocate dell'argentino. Come può goderne proprio Scaloni, che si è detto onorato di poterlo ammirare. "È un privilegio vedere giocare quest'uomo".

Parole che non possiamo condividere quelle del CT argentino. Questo, come detto dallo stesso Scaloni, sarà l'ultimo mondiale di Leo. E Leo ha intenzione di onorare il suo ultimo mondiale, come dimostrato contro l'Algeria. Per adesso, i due Lionel ci hanno regalato una delle scene più emozionanti dell'inizio della competizione.

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