Momento di grande emozione alla vigilia dell’esordio dell’Argentina ai Mondiali del 2026. In conferenza stampa Lionel Scaloni ha vissuto un ricongiungimento inatteso con Martin Palermo. L’ex attaccante, oggi in veste di giornalista per DSports, ha sorpreso il commissario tecnico argentino con un intervento carico di ricordi personali. Tra i due è riaffiorato il legame costruito ai tempi dell’Estudiantes de La Plata. Scaloni non ha trattenuto la commozione e si è lasciato andare fino alle lacrime. Ha ringraziato pubblicamente Palermo per il sostegno ricevuto in un momento difficile della sua carriera. Un episodio che ha emozionato tutta la sala stampa e che ha preceduto l’esordio dell’Albiceleste nel torneo mondiale.

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Mondiali, Scaloni ringrazia Palermo: "Mi hai aperto le porte nei momenti difficili"

La vigilia del debutto mondialesi è trasformata in un momento di forte emozione. In conferenza stampa Lionel Scaloni è stato protagonista di un inatteso ricongiungimento conL’ex bomber argentino, oggi impegnato come giornalista per DSports, ha sorpreso il commissario tecnico intervenendo direttamente in sala stampa. Il suo ingresso ha subito cambiato il tono dell’incontro con i media, nato ai tempi dell’Estudiantes de La Plata. Palermo ha ricordato il periodo difficile vissuto dada calciatore e il sostegno che gli aveva offerto in quei mesi complicati. Le parole hanno colpito nel segno. Scaloni si è emozionato visibilmente e haa trattenere le

BUENOS AIRES, ARGENTINA – 15 ottobre 2024: Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, gesticola durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Bolivia, disputata allo stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 15 ottobre 2024 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Daniel Jayo/Getty Images)

“Mi commuove, e anche te si commuove”, ha detto il tecnico argentino, ripercorrendo quei momenti. Ha poi ricordato di essere rimasto per mesi senza giocare e di aver trovato proprio in Palermo una figura pronta ad aiutarlo e a sostenerlo. Il racconto ha generato un lungo applauso da parte dei giornalisti presenti in sala. Un episodio umano, intenso, che ha superato i confini del calcio giocato e ha mostrato il lato più personale del commissario tecnico argentino alla vigilia dell’esordio nel Mondiale 2026.

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