Un episodio che ha emozionato tutta la sala stampa e che ha preceduto l’esordio dell’Albiceleste nel torneo mondiale
A Maiorca Eden Hazard e Lionel Scaloni partecipano ad una gara di ciclismo
Momento di grande emozione alla vigilia dell’esordio dell’Argentina ai Mondiali del 2026. In conferenza stampa Lionel Scaloni ha vissuto un ricongiungimento inatteso con Martin Palermo. L’ex attaccante, oggi in veste di giornalista per DSports, ha sorpreso il commissario tecnico argentino con un intervento carico di ricordi personali. Tra i due è riaffiorato il legame costruito ai tempi dell’Estudiantes de La Plata. Scaloni non ha trattenuto la commozione e si è lasciato andare fino alle lacrime. Ha ringraziato pubblicamente Palermo per il sostegno ricevuto in un momento difficile della sua carriera. Un episodio che ha emozionato tutta la sala stampa e che ha preceduto l’esordio dell’Albiceleste nel torneo mondiale.
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Mondiali, Scaloni ringrazia Palermo: "Mi hai aperto le porte nei momenti difficili"La vigilia del debutto mondiale dell’Argentina si è trasformata in un momento di forte emozione. In conferenza stampa Lionel Scaloni è stato protagonista di un inatteso ricongiungimento con Martin Palermo. L’ex bomber argentino, oggi impegnato come giornalista per DSports, ha sorpreso il commissario tecnico intervenendo direttamente in sala stampa. Il suo ingresso ha subito cambiato il tono dell’incontro con i media. Tra i due è emerso un passato condiviso e un legame umano profondo, nato ai tempi dell’Estudiantes de La Plata. Palermo ha ricordato il periodo difficile vissuto da Scaloni da calciatore e il sostegno che gli aveva offerto in quei mesi complicati. Le parole hanno colpito nel segno. Scaloni si è emozionato visibilmente e ha faticato a trattenere le lacrime.
“Mi commuove, e anche te si commuove”, ha detto il tecnico argentino, ripercorrendo quei momenti. Ha poi ricordato di essere rimasto per mesi senza giocare e di aver trovato proprio in Palermo una figura pronta ad aiutarlo e a sostenerlo. Il racconto ha generato un lungo applauso da parte dei giornalisti presenti in sala. Un episodio umano, intenso, che ha superato i confini del calcio giocato e ha mostrato il lato più personale del commissario tecnico argentino alla vigilia dell’esordio nel Mondiale 2026.
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