Enock e Mario Balotelli si sfidano a salto in alto e il risultato è da ridere

L'Al-Ittifaq ha annunciato l'acquisto di Daniele Baselli. Il calciatore bresciano è pronto a sbarcare in Saudi Pro League, dopo l'ultima parte di stagione giocata con il Chievo in Serie D. Nel club saudita ci sono già calciatori del calibro di Balotelli e Douglas Costa.

Al-Ittifaq, ecco Baselli: un'altro italiano per il club saudita

TORINO, ITALIA – 3 MAGGIO: Daniele Baselli del Torino FC in azione durante la partita di Serie A tra Torino FC e Parma Calcio allo Stadio Olimpico di Torino il 3 maggio 2021 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Dopo le voci degli ultimi giorni è arrivata l'ufficialità: Daniele Baselli è un calciatore dell'Al-Ittifaq. Il calciatore, dopo anni in giro per l'Italia - Atalanta, Torino e Como - si era accasato al Chievo del presidente Laterza. Dopo 6 mesi con i clivensi, Baselli si trasferisce dunque nell'altro club di Laterza, l'Al-Ittifaq.

Dopo Douglas Costa, un'altro aereo parte da Verona in direzione Arabia Saudita. I due calciatori, compagni di squadra nel Chievo per qualche mese, si ritroveranno di nuovo all'Al-Ittifaq, sempre sotto la guida di Laterza, presidente di entrambe le società. I due calciatori hanno accettato la Serie D prima di poter raggiungere la terra saudita, nell'attesa che dei posti per extra comunitari all'interno del club si liberassero col finire della scorsa stagione.

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Oltre a Baselli e Douglas Costa, nell'Al-Ittifaq milita un altro grande ex della: Mario Balotelli, arrivato in Arabia Saudita a Gennaio. Il calciatore exè arrivato in terra saudita per aiutare il club ad evitare la retrocessione.

Il club ha annunciato l'acquisto del centrocampista con un post sull'Instagram ufficiale. Nel post si legge: "Una carriera costruita ai massimi livelli. Dai più grandi stadi d'Italia a una nuova sfida con l'Al-Ittifaq FC". Il comunicato continua, esaltando le doti dell'italiano: "Con anni di esperienza in Serie A, presenze con la Nazionale italiana e una carriera definita da qualità e continuità, Daniele Baselli è pronto a iniziare un nuovo capitolo". A 34 anni, Baselli si regala la sua prima esperienza fuori dai confini italiani.