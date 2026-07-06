Dopo Balotelli e Douglas Costa, ecco un altro ex Serie A in terra saudita: Daniele Baselli si trasferisce all'Al-Ittifaq
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L'Al-Ittifaq ha annunciato l'acquisto di Daniele Baselli. Il calciatore bresciano è pronto a sbarcare in Saudi Pro League, dopo l'ultima parte di stagione giocata con il Chievo in Serie D. Nel club saudita ci sono già calciatori del calibro di Balotelli e Douglas Costa.
Al-Ittifaq, ecco Baselli: un'altro italiano per il club saudita
Dopo le voci degli ultimi giorni è arrivata l'ufficialità: Daniele Baselli è un calciatore dell'Al-Ittifaq. Il calciatore, dopo anni in giro per l'Italia - Atalanta, Torino e Como - si era accasato al Chievo del presidente Laterza. Dopo 6 mesi con i clivensi, Baselli si trasferisce dunque nell'altro club di Laterza, l'Al-Ittifaq.
Dopo Douglas Costa, un'altro aereo parte da Verona in direzione Arabia Saudita. I due calciatori, compagni di squadra nel Chievo per qualche mese, si ritroveranno di nuovo all'Al-Ittifaq, sempre sotto la guida di Laterza, presidente di entrambe le società. I due calciatori hanno accettato la Serie D prima di poter raggiungere la terra saudita, nell'attesa che dei posti per extra comunitari all'interno del club si liberassero col finire della scorsa stagione.
Caricamento post Instagram...
Il club ha annunciato l'acquisto del centrocampista con un post sull'Instagram ufficiale. Nel post si legge: "Una carriera costruita ai massimi livelli. Dai più grandi stadi d'Italia a una nuova sfida con l'Al-Ittifaq FC". Il comunicato continua, esaltando le doti dell'italiano: "Con anni di esperienza in Serie A, presenze con la Nazionale italiana e una carriera definita da qualità e continuità, Daniele Baselli è pronto a iniziare un nuovo capitolo". A 34 anni, Baselli si regala la sua prima esperienza fuori dai confini italiani.
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