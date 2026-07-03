Gli uomini di mercato si muovono sottobraccio, ma un semplice incontro può cambiare gli equilibri del mercato. La presenza degli agenti di Trevor Chalobah a Milano, riportata dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, coinvolge direttamente il forte interesse di Inter e Como, entrambe pronte a inserirsi per l'inglese.

Agenti a Milano: contatti con Inter e Como

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Chalobah, il percorso al Chelsea

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, gli agenti disono arrivati a Milano nelle scorse ore per incontrare i club interessati al difensore inglese. L'continua a monitorare il classe 1999 come rinforzo per il reparto arretrato, mentre ilha già mosso i passi concreti presentando un'offerta ufficiale al: il club lariano avrebbe infatti messo sul tavolo circa 25 milioni di euro più bonus, proposta però ritenuta insufficiente dai Blues, che l'hanno rifiutata. La richiesta si aggira attorno ai 30/35 milioni, cifra che lascia ancora margine per una trattativa ma impone uno sforzo economico importante per entrambe le società italiane.Cresciuto nel settore giovanile dei Blues,ha esordito in prima squadra nel 2021 dopo le esperienze in prestito in giro per l'Inghilterra con, ma anche in Francia, con il. Da allora ha collezionato oltre 150 presenze ufficiali con il Chelsea confermandosi come uno dei prodotti più interessanti dell'accademia londinese. Nella stagione appena conclusa, il centrale inglese è stato impiegato con continuità, disputando 47 partite complessive tra campionato e coppe, complice anche la lunga emergenza difensiva del, diventando uno dei giocatori più utilizzati del pacchetto arretrato ma dimostrando ugualmente solidità, duttilità e affidabilità.

LONDRA, INGHILTERRA - 30 DICEMBRE: Trevoh Chalobah del Chelsea passa la palla durante la partita di Premier League tra Chelsea e Bournemouth a Stamford Bridge il 30 dicembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Il Chelsea, tuttavia, pur stimando il giocatore, è disposto ad ascoltare offerte considerate congrue soprattutto per ragioni finanziarie, essendo Chalobah un prodotto del vivaio e potendo portare una bella cifra nelle casse. L'impressione è che la corsa sia appena iniziata: l'Inter resta vigile, mentre il Como prova a scongiurare un sorpasso, e nelle prossime settimane potrebbero risultare decisive per il futuro del difensore inglese.