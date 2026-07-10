Il Mondiale 2026 è ormai arrivato alla fase decisiva, con una semifinalista già sicura di un posto - la Francia - e le altre che daranno tutto per arrivare tra le 4 migliori nazionali del mondo. Tra i calciatori migliori della competizione c'è Kylian Mbappé, che con i suoi 8 gol sta aiutando il Real Madrid a diventare la squadra con più gol in assoluto in un'edizione. E Florentino Perez si gode i suoi gioielli.

Mondiale, Real Madrid ad un passo dal record

MADRID, SPAGNA – 14 maggio 2026: Il presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, reagisce prima della partita della Liga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo, disputata allo Stadio Santiago Bernabéu il 14 maggio 2026 a Madrid, in Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Stiamo assistendo ad uno dei mondiali più divertenti della storia. Tantissimi i gol segnati - ai gironi si erano segnati già più gol di tutte le edizioni precedenti - finora, con tutti i più grandi campioni che stanno rispondendo presente all'appello. Stiamo assistendo ad una battaglia gol a gol tra Messi e Mbappé, entrambi ad 8 gol segnati, con Haaland che segue ad una sola lunghezza. E proprio in quanto a gol segnati, il Real Madrid è ad un passo da un record che sarebbe storico.

Se guardiamo infatti alla classifica dei gol segnati per club in questa edizione del mondiale infatti, possiamo notare che i Blancos sono già a quota 17 gol segnati. 8 di Mbappé appunto, 4 di Vinicius Jr., 4 di Jude Bellingham e 1 di Arda Guler. Con 17 gol, il club di Florentino Perez ha già superato la rivale di sempre, il Barcellona, ferma a 16 reti messe a segno nell'edizione del 1994, sempre negli Stati Uniti.

Mbappé e Bellingham per scrivere la storia

Caricamento post Instagram...

Vinicius Jr. e Arda Guler sono fuori dai giochi, poichè eliminati con. Ed occhio anche a, diventato un blanco proprio durante il torneo. Se questo gol dovesse arrivare, il Real Madrid raggiungerebbe l'(Mondiale 1954), il(2014) e il(2022) in cima a questa speciale classifica. Se però nelle prossime gare dovessero arrivare due gol dai calciatori del Real, i blancos diventerebbero la squadra con più gol di sempre, in solitaria.