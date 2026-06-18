L'esordio con la Spagna ha reso Vozinha l'eroe del momento. Il portiere di Capo Verde, autore di una grande prestazione con le furie rosse nella partita d'esordio del Mondiale, ora è famoso in tutto il mondo. In un'intervista rilasciata alla FIFA il portiere ha parlato di questo bagno di celebrità.

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Vozinha, l'eroe del Mondiale

AUCKLAND, NUOVA ZELANDA – 27 marzo: Vozinha di Capo Verde rilancia il pallone durante la partita della FIFA Series tra Cile e Capo Verde all'Eden Park il 27 marzo 2026 ad Auckland, Nuova Zelanda. (Foto di Phil Walter/Getty Images).

Il Mondiale gioca sempre un ruolo fondamentale nella vita dei calciatori. Talenti che si scoprono grazie al torneo, altri che deludono e prendono percorsi sbagliati. La Coppa del Mondo è diventata anche la sliding door più importante della vita di Vozinha, portiere di Capo Verde. L'estremo difensore - ormai quarantenne - dopo aver lasciato il Chaves ed essere rimasto senza squadra, era pronto a giocare le ultime partite della sua carriera con la nazionale e dire addio al calcio come aveva sempre fatto, lontano dai riflettori.

Ma sono bastati 90 minuti per cambiare tutto. L'esordio di Vozinha al Mondiale è uno di quelli che tra qualche anno sentiremo nelle storie nostalgiche su questa fantastica competizione. Di fronte ad una squadra del livello della Spagna, l'estremo difensore non si è tirato indietro, anzi, ha alzato la saracinesca e fermato l'attacco della roja. Quella che doveva essere la partita di Pedri, Yamal o Ferran Torres è diventata la partita di Vozinha.

"Dio aveva in serbo questo per me"

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Il portiere ha raccontato cosa sta vivendo in questi giorni alla FIFA, parlando della prestazione ma anche del suo successo sui social network. Il suo profiloinfatti è passato da 35mila follower a 13 milioni. ". Mio fratello, che è religioso, dice spesso che Dio ci mette sempre di fronte a delle difficoltà per poi donarci cose belle. E credo di essere una persona fortunata".

Il portiere ha poi proseguito: "È qualcosa per cui ho lavorato tutta la vita, aspettando questo momento. E oggi, ricevere questo riconoscimento, essere riuscito a giocare, avere la prestazione che ho avuto contro la Spagna, e tutta questa risonanza mondiale che non mi sarei mai aspettato, non posso che ringraziare l'Universo, Dio e tutti quanti". Ma non solo: "Capo Verde è arrivata ai Mondiali come una piccola squadra, proveniente da un piccolo Paese, ma è una squadra che è venuta per competere, per lottare con le unghie e con i denti, per dimostrare la resilienza, la forza del popolo capoverdiano. E io, facendo parte di questa squadra, penso di esserne un'estensione".

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