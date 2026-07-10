Mohamed Salah ha ampiamente dimostrato di essere il leader tecnico e umano dell'Egitto. Il capitano dei Faraoni lo ha fatto anche dopo l'eliminazione dal Mondiale, lanciando un messaggio ai suoi tifosi sul suo profilo X.

Egitto, senti Salah: "Non basterà più qualificarsi ai mondiali"

MILANO, ITALIA – 9 dicembre 2025: Un tifoso dell'FC Internazionale Milano espone sugli spalti una bandiera dedicata a Mohamed Salah del Liverpool e della nazionale egiziana durante la partita della sesta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Internazionale Milano e Liverpool FC, disputata allo Stadio San Siro il 9 dicembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

L'Egitto si è messo in mostra al Mondiale americano con una campagna interrottasi solo agli ottavi di finale contro l'Argentina. Ma sfidare questo Leo Messi - che sta riscrivendo tutte le pagine della storia della competizione - è complicato, quasi impossibile, per tutti. Gli africani ce l'hanno messa tutta però portandosi addirittura sul 2-0 al 67esimo minuto, prima della grande rimonta dell'albiceleste - tra non poche polemiche.

Ovviamente uno degli uomini chiave della spedizione americana è stato Mohamed Salah, capitano della nazionale egiziana. Sebbene abbia messo a segno solo una rete nelle 5 gare disputate, l'ex calciatore del Liverpool - ora svincolato - è stato uno dei trascinatori dei Faraoni. Capitano dentro e fuori dal campo, l'ex Roma ha deciso di tornare a parlare tre giorni dopo la sconfitta contro i sudamericani. Sconfitta che appunto ha fatto molto male a tutto il popolo egiziano, visto il doppio vantaggio sprecato.

أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم pic.twitter.com/Jrsp3YOjk7 — Mohamed Salah (@MoSalah) July 10, 2026

Salah ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale X per parlare a tutto il popolo egiziano. Momo ha aperto consapevole che una sconfitta così è dura da digerire, ma conscio anche del fatto che giocare a questo livello contro un avversario come l'Argentina regala una consapevolezza differente: "So che siete ancora arrabbiati, ma vi prometto che farò tutto ciò che è in mio possesso per garantire che questo sia un nuovo inizio per il calcio egiziano sulla scena internazionale".

Ma non solo. L'ex calciatore della Fiorentina ha voluto anche sbilanciarsi, chiedendo fiducia ai tifosi e sottolineando come gli obiettivi per il calcio egiziano saranno differenti in futuro. "La qualificazione alla Coppa del Mondo non basterà più, e nemmeno la partecipazione. Questa squadra merita la vostra fiducia".