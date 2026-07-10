"La qualificazione al Mondiale non basterà più": questa la promessa di Salah al suo popolo, qualche giorno dopo l'eliminazione per mano dell'Argentina.
Messi vola in aria: la festa dell'Argentina dopo la rimonta contro l'Egitto
Mohamed Salah ha ampiamente dimostrato di essere il leader tecnico e umano dell'Egitto. Il capitano dei Faraoni lo ha fatto anche dopo l'eliminazione dal Mondiale, lanciando un messaggio ai suoi tifosi sul suo profilo X.
Egitto, senti Salah: "Non basterà più qualificarsi ai mondiali"
L'Egitto si è messo in mostra al Mondiale americano con una campagna interrottasi solo agli ottavi di finale contro l'Argentina. Ma sfidare questo Leo Messi - che sta riscrivendo tutte le pagine della storia della competizione - è complicato, quasi impossibile, per tutti. Gli africani ce l'hanno messa tutta però portandosi addirittura sul 2-0 al 67esimo minuto, prima della grande rimonta dell'albiceleste - tra non poche polemiche.
Ovviamente uno degli uomini chiave della spedizione americana è stato Mohamed Salah, capitano della nazionale egiziana. Sebbene abbia messo a segno solo una rete nelle 5 gare disputate, l'ex calciatore del Liverpool - ora svincolato - è stato uno dei trascinatori dei Faraoni. Capitano dentro e fuori dal campo, l'ex Roma ha deciso di tornare a parlare tre giorni dopo la sconfitta contro i sudamericani. Sconfitta che appunto ha fatto molto male a tutto il popolo egiziano, visto il doppio vantaggio sprecato.
أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية. التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية. الفريق ده يستاهل ثقتكم pic.twitter.com/Jrsp3YOjk7— Mohamed Salah (@MoSalah) July 10, 2026
Salah ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale X per parlare a tutto il popolo egiziano. Momo ha aperto consapevole che una sconfitta così è dura da digerire, ma conscio anche del fatto che giocare a questo livello contro un avversario come l'Argentina regala una consapevolezza differente: "So che siete ancora arrabbiati, ma vi prometto che farò tutto ciò che è in mio possesso per garantire che questo sia un nuovo inizio per il calcio egiziano sulla scena internazionale".
Ma non solo. L'ex calciatore della Fiorentina ha voluto anche sbilanciarsi, chiedendo fiducia ai tifosi e sottolineando come gli obiettivi per il calcio egiziano saranno differenti in futuro. "La qualificazione alla Coppa del Mondo non basterà più, e nemmeno la partecipazione. Questa squadra merita la vostra fiducia".
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