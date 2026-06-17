Giorni roventi per il mercato intorno a Tonali. Il centrocampista del Newcastle è infatti al centro di numerosi rumors. L'ultimo, il più insistente, lo vuole vicino al Tottenham. E il Milan osserva. I rossoneri infatti, incasserebbero un piccolo tesoretto dalla cessione del centrocampista.

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Tonali al Tottenham? Il Milan attende

NEWCASTLE UPON TYNE (INGHILTERRA), 28 FEBBRAIO 2026 – Sandro Tonali del Newcastle United reagisce durante la partita di Premier League tra Newcastle United ed Everton, disputata al St James’ Park il 28 febbraio 2026 a Newcastle upon Tyne, in Inghilterra. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Il calciomercato sta iniziando a decollare - nonostante il Mondiale sposti l'attenzione di molti calciatori e li terrà impegnati fino a metà Luglio. Ma stanno iniziando già i primi movimenti tra le big europee, con il Real Madrid in testa a tutti in quanto spese, con Florentino Perez che proverà in tutti i modi a dare a Mourinho una squadra all'altezza. Ci sono però anche altri calciatori che - purtroppo nel caso dell'Italia - al Mondiale non ci sono andati, e stanno già pensando a dove giocheranno nella prossima stagione.

Uno di questi è Sandro Tonali. L'ex centrocampista del Brescia, dopo le ottime stagioni con la maglia del Newcastle, è al centro di varie voci di mercato. Arsenal, Manchester United e City, tutte le big della Premier League hanno chiesto informazioni ai dirigenti dei magpies per assicurarsi le prestazioni del centrocampista italiano. E la risposta è sempre stata una sola: Tonali non si muove, se non per offerte superiori ai 100 milioni di euro.

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Ma a spuntarla, tra le 3 squadre che meglio si sono classificate nell'ultima stagione di Premier, potrebbe essere un club che si è guadagnato la salvezza all'ultima giornata. Stiamo parlando del Tottenham di. I dirigenti degli spurs vogliono rifondare la squadra, e l'ex allenatore delavrebbe richiesto apertamente Sandro Tonali come uomo su cui ricostruire il centrocampo.

Alla finestra c'è il Milan. Il club rossonero infatti, come riportato da Matteo Moretto, vedrebbe arrivare nelle proprie casse una cifra pari ad un milione di euro, se il centrocampista venisse ceduto. Il giornalista ha sottolineato che questi soldi non siano una percentuale sulla rivendita, bensì una cifra pattuita al momento della cessione del centrocampista al Newcastle.

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