Tonali al Tottenham non farebbe sorridere solo De Zerbi. La cessione del centrocampista infatti farebbe entrare dei soldi nelle casse del Milan.
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Giorni roventi per il mercato intorno a Tonali. Il centrocampista del Newcastle è infatti al centro di numerosi rumors. L'ultimo, il più insistente, lo vuole vicino al Tottenham. E il Milan osserva. I rossoneri infatti, incasserebbero un piccolo tesoretto dalla cessione del centrocampista.
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Tonali al Tottenham? Il Milan attende
Il calciomercato sta iniziando a decollare - nonostante il Mondiale sposti l'attenzione di molti calciatori e li terrà impegnati fino a metà Luglio. Ma stanno iniziando già i primi movimenti tra le big europee, con il Real Madrid in testa a tutti in quanto spese, con Florentino Perez che proverà in tutti i modi a dare a Mourinho una squadra all'altezza. Ci sono però anche altri calciatori che - purtroppo nel caso dell'Italia - al Mondiale non ci sono andati, e stanno già pensando a dove giocheranno nella prossima stagione.
Uno di questi è Sandro Tonali. L'ex centrocampista del Brescia, dopo le ottime stagioni con la maglia del Newcastle, è al centro di varie voci di mercato. Arsenal, Manchester United e City, tutte le big della Premier League hanno chiesto informazioni ai dirigenti dei magpies per assicurarsi le prestazioni del centrocampista italiano. E la risposta è sempre stata una sola: Tonali non si muove, se non per offerte superiori ai 100 milioni di euro.
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Alla finestra c'è il Milan. Il club rossonero infatti, come riportato da Matteo Moretto, vedrebbe arrivare nelle proprie casse una cifra pari ad un milione di euro, se il centrocampista venisse ceduto. Il giornalista ha sottolineato che questi soldi non siano una percentuale sulla rivendita, bensì una cifra pattuita al momento della cessione del centrocampista al Newcastle.
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